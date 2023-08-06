В Москве состоялся 23-й Кубок братьев Агеевых по гребле на байдарках и каноэ

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2-6 августа на Гребном канале Москва прошел 23-й Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко (AAACUP) — один из крупнейших международных турниров по гребле на байдарках и каноэ.
На соревнованиях были разыграны 125 комплектов медалей. В них приняли участие сильнейшие спортсмены сборных России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики. Общий призовой фонд AAACUP составил 10 миллионов рублей.
«Подводя итоги, хочу сказать, что наш Кубок впервые длился пять дней. Мы начинали с двух дней и постепенно увеличивали программу, которая теперь уже занимает пять дней. Организация такого масштабного мероприятия — это классные эмоции, большой труд, огромная нагрузка. Но мы ждем AAACUP целый год, ведь на нашем Кубке собираются настоящие спортсмены, которые всей душой любят греблю, собираются болельщики и все, кто неравнодушен к спорту и здоровому образу жизни. Мы считаем, что Кубок удался. Все получилось классно — у нас новые дистанции, новые дисциплины, рекордное количество участников. Национальная сборная Белоруссии впервые приехала в полном составе, все чемпионы здесь. О накале борьбы и высокой конкуренции говорят результаты суперспринта, в котором через заезд был фотофиниш для определения призеров. Я получаю истинное удовольствие от наших соревнований, когда вижу неподдельные позитивные эмоции спортсменов, семей, детей. Это лучшее, что мы можем получить от организации нашего Кубка», — сказал организатор AAACUP Александр Агеев.