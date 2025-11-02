В октябре шесть российских гребцов получили нейтральный статус

В октябре Международная федерация каноэ (ICF) предоставила нейтральный статус шести российским гребцам, сообщает ТАСС со ссылкой на документы.

Статус нейтральных спортсменов получили Анастасия Ганина, Вячеслав Касьянов, Павел Котов, Маргарита Нуриахметова, Татьяна Шабаева и Елена Симонова.

За два года ICF выдала нейтральный статус более чем 500 спортсменам из России и Белоруссии.

В апреле 2023 года правление ICF разрешило российским и белорусским гребцам участвовать в соревнованиях как нейтральным спортсменам. Тогда же была создана независимая комиссия для рассмотрения заявок от россиян и белорусов.