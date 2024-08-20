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Гребля на байдарках и каноэ

Сегодня, 16:27

Гребец Литовка пояснил, почему его не пустили на ЧМ: «Это было похоже на допрос»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Чемпион России байдарочник Владислав Литовка прокомментировал «СЭ» решение Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ не отправлять его и Романа Аношкина на чемпионат мира, несмотря на титул.

— Прошло заседание президиума, куда меня, как и некоторых других ребят, вызвали. Похоже это было больше на допрос. Нас заставили оставить за дверью телефоны, часы. Вызывали по очереди. Меня и моего напарника Рому Аношкина упрекнули в плохих временных показателях на чемпионате России. При этом если пересмотреть заезд в Воронеже, то видно, что мы впереди на два корпуса, поэтому выкладываться на полную смысла не было. На тот момент по утвержденной системе отбора мы должны были выиграть чемпионат России, что мы и сделали. Наши аргументы никто не слушал, скорее даже смеялись нам в лицо. Видимо, по мнению руководителей федерации, мы с Ромой тоже никчемные спортсмены, которые недостойны участвовать в чемпионате мира, — сказал Литовка «СЭ».

Подробнее о скандале в российской гребле читайте в материале «СЭ».

Светлана Черниговская. «Это было похоже на допрос». Скандал в гребле: лидеров сборной России не пустила на ЧМ своя федерация

Сборная России по гребле
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