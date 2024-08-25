Захару Петрову вернули золото чемпионата мира на дистанции 500 м

Российскому каноисту Захару Петрову вернули золото чемпионата мира на дистанции 500 метров. Турнир проходит в Самарканде.

Россиянин перевернулся на финише заезда, в результате чего его результат аннулировали. После пересмотра судьи приняли решение засчитать финиш гребца после того, как Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) подала апелляцию.

Время Петрова составило — 1 минута 47,293 секунды. Серебряным призером стал молдавский гребец Сергей Тарновский (1.47,312), бронза — у чеха Мартина Фуксы (1.48,405).