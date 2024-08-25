Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
На байдарках и каноэ. Новости
Новости
Олимпиада
Главная
Гребля
Гребля на байдарках и каноэ

Сегодня, 12:46

Захару Петрову вернули золото чемпионата мира на дистанции 500 м

Руслан Минаев
Захар Петров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Российскому каноисту Захару Петрову вернули золото чемпионата мира на дистанции 500 метров. Турнир проходит в Самарканде.

Россиянин перевернулся на финише заезда, в результате чего его результат аннулировали. После пересмотра судьи приняли решение засчитать финиш гребца после того, как Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) подала апелляцию.

Время Петрова составило — 1 минута 47,293 секунды. Серебряным призером стал молдавский гребец Сергей Тарновский (1.47,312), бронза — у чеха Мартина Фуксы (1.48,405).

Захар Петров
2
Обсудить
Читайте также
Актер Киану Ривз подписал однодневный контракт с клубом «Виндзор Спитфайрс»
Издание из ЮАР опубликовало статью с критикой финансовой политики МОК
В деле о торговле детьми в Москве появился новый фигурант
Авария во время праздника, кома и 27 лет борьбы. Умер массажист чемпионского «Детройта» - Сергей Мнацаканов
Захарова напомнила о нацистской сущности Литвы и Украины
В ЛДПР вспомнили призыв Жириновского к Дурову в 2018 году вернуться в Россию
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
Тимур Билялов предпочел остаться в «Ак Барсе»
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
Как прошла презентация Евгения Кузнецова
«Трактор» уверенно переиграл «Авангард»
Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Белорусские байдарочники стали чемпионами мира в миксте на дистанции 500 м

Российские каноисты стали чемпионами мира в миксте на 500 м