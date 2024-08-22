Российские каноисты претендуют на реванш после четвертых мест Олимпиады. Расклады на ЧМ в Самарканде

Дюжина наших спортсменов выступит на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Узбекистане.

Дюжина российских спортсменов, пусть и в нейтральном статусе, выступит на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, который пройдет с 23 по 25 августа в Самарканде. Причем количество российских участников вполне могло быть и больше, но фильтр Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) прошли не все. И, по мнению не включенных в состав гребцов, сделано это было несправедливо. Как бы то ни было, шансы россиян вернуться из Узбекистана с медалями (возможно, даже высшей пробы) достаточно велики. Ведь в отличие от Олимпийских игр в Париже к соревнованиям допустили Ивана Штыля, а значит, его звездная каноэ-двойка с Алексеем Коровашковым не будет разбита. Есть неплохие шансы и у Захара Петрова.

Штыль вернется, чтобы победить?

Чемпионаты мира по гребле на байдарках и каноэ проводятся ежегодно, причем даже олимпийские сезоны не являются исключением. В 2022 и 2023 годах наших гребцов не допускали, а вот на трех предыдущих ЧМ с точки зрения результатов все было весьма недурно. Так, в 2018-м россияне стали третьими в общекомандном зачете с тремя золотыми, тремя серебряными и пятью бронзовыми наградами, проиграв по количеству медалей только команде Германии. В 2019-м в их активе было два золота, три серебра и бронза и пятое общекомандное место, а в 2021-м (годом ранее турнир отменили из-за пандемии) три золота, пять бронз и третий общекомандный результат. Чемпионами тогда стали Кирилл Шамшурин и Владислав Чеботарь в каноэ-двойке на дистанции 1000 м, Кристина Ковнир и Анастасия Долгова в каноэ-двойке на 200 м и Ирина Андреева с Иваном Штылем в смешанной каноэ-двойке на 200 м.

Захар Петров. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Понятно, что на сей раз в Самарканде повторить эти результаты будет сложно, но, в принципе, возможно даже с учетом несколько усеченного нейтрального состава и того факта, что на соревнованиях будут разыгрываться медали только в неолимпийских видах программы. Впрочем, и таковых немало. Мужчины и женщины разыграют по восемь комплектов (по четыре в каноэ и байдарках), а также будут четыре смешанные дисциплины (по две у каноистов и байдарочников). То есть суммарно соревнования пройдут ровно в 20 дисциплинах.

Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов дал понять, что рассчитывает на успешное выступление в Самарканде, особо выделив каноистов Петрова, Коровашкова и Штыля, а также выразив надежду на высокие результаты в смешанных дисциплинах в каноэ. Действительно, не стоит забывать, что каноэ-двойка Штыля и Коровашкова завоевала два золота на июньском чемпионате Европы в венгерском Сегеде (на 200 и 500 м), а Петров также стал серебряным призером в каноэ-одиночке на 500 м.

Правда, на ЧМ каноэ-двойка будет проводиться только на дистанции 1000 м, но шансы Штыля с Коровашковым все равно достаточно велики. Напомним, что Штыля не допустили до Игр в Париже, поэтому Коровашкову и Петрову пришлось создавать олимпийский вариант буквально с листа. Тем не менее Алексей и Захар выступили достойно, заняв четвертое место и уступив бронзовым призерам только девять сотых секунды. Также четвертым стал и Петров в каноэ-одиночке, тоже почти до самого финиша претендовавший на медаль.

Алексей Коровашков и Иван Штыль. Фото Антон Сергиенко, архив «СЭ»

В байдарочников особо не верят

В любом случае теперь Штыль и Коровашков воссоединились, чтобы доказать свою силу. Помимо Штыля, из победителей предыдущего для россиян ЧМ-2021 выступит Долгова, но на каноисток больше рассчитывают в миксте. Что касается байдарочников, то в их шансы, похоже, в федерации особо не верят. В частности, там, несмотря на допуск, решили не отправлять в Самарканд мужскую байдарку-двойку в составе Владислава Литовки и бронзового призера Игр-2016 в Рио-де-Жанейро Романа Аношкина. Президиум ВФГБК принял такое решение «по причине невысокого результата, показанного на Кубке доброй воли-24» — соревнованиях, которые состоялись в Москве с 14 по 18 августа. В кулуарах поговаривают, что невключение в состав стало своеобразным наказанием за участие 7-11 августа в Москве в коммерческих соревнованиях по гребле AAACUP. Но в Федерации ссылаются исключительно на не самые конкурентные результаты на выигранном чемпионате страны и Кубке доброй воли, где Литовка с Аношкиным стали лучшими из россиян, но уступили чемпионам из Белоруссии более четырех секунд.

«Аношкин и Литовка выиграли чемпионат России? Мы сделали корректировку и добавили среди критериев отбора Кубок доброй воли, так как он ближе к чемпионату мира и там должны были собраться все сильнейшие. И результаты показали, что это не сильнейшая наша двойка. Они лучшие среди россиян? Но при чем тут это, когда речь идет о чемпионате мира. Их времена, дай бог, на уровне попадания в финал, и это тоже немаловажно. Так что надо вести речь не о том, что мы не пустили спортсменов, а о том, что они сделали, чтобы туда попасть», — объяснил «СЭ» позицию организации Архипов. У пострадавшего от такого решения Литовки, понятно, совсем другое мнение. «Меня и моего напарника Рому Аношкина упрекнули в плохих временных показателях на чемпионате России. При этом если пересмотреть заезд в Воронеже, то видно, что мы впереди на два корпуса, поэтому выкладываться на полную смысла не было. На тот момент по утвержденной системе отбора мы должны были выиграть чемпионат России, что мы и сделали. Наши аргументы никто не слушал, скорее даже смеялись нам в лицо», — рассказал Литовка о заседании президиума «СЭ».

Российские участники ЧМ-2024 по гребле на байдарках и каноэ в Самарканде:

Захар Петров, Сергей Свинарев, Иван Дмитриев, Алина Ковалева, Марина Гуреева, Екатерина Шляпникова, Алексей Коровашков, София Штиль, Иван Штыль, Максим Оселедко, Светлана Черниговская и Анастасия Долгова.