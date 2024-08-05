«Нарушают плановую подготовку». В разгар Олимпиады раскручивается скандал вокруг лучших российских байдарочников

Спортсменов сборной России хотят лишить чемпионата мира и призовых за участие в коммерческих стартах в Москве.

Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) рекомендовала исключить из заявочных списков на чемпионат мира спортсменов, которые примут участие в соревнованиях «Чемпионат России и кубок олимпийских чемпионов AAACUP», которые пройдут в Москве с 6 по 11 августа. Под санкции ВФГБК могут попасть ведущие гребцы сборных страны, включая Максима Оселедко, которого называют главной российской надеждой на медали чемпионата мира. Также остаться без мирового первенства рискуют чемпионка мира Анастасия Долгова, обладатель бронзы Олимпийских игр-2016 Роман Аношкин и бронзовый призер ЧМ и текущий лидер женской сборной по гребле на байдарках Светлана Черниговская.

В рамках отпуска

Участники турниров, проводимых братьями Агеевыми — организаторами и основателями AAACUP, также не будут привлекаться к централизованной подготовке, не будут заявлены на чемпионат мира и не смогут получать призовые на других российских стартах. Об этом федерация сообщила спортсменам лично по телефону и в почтовой переписке тренерам, а также в письме спортсменам по итогам заседания президиума ВФГБК 22 июля.

Фото Федерация гребли на байдарках и каноэ России

Решение федерации носит рекомендательный характер, однако, несмотря на неофициальный статус запрета, отказ последовать ему может иметь серьезные последствия для спортсменов. «Правовых полномочий наказывать спортсменов за участие в одних турнирах или неучастие в других у ВФГБК на основании данного решения нет. Но очевидно, что идти вразрез с «линией партии» многие не решатся, опасаясь за свою карьеру: сегодня без призовых оставят, завтра без ставки ЦСП, послезавтра на старт не допустят. Имеет место психологическое и политическое давление на атлетов, и это очень тревожный прецедент для нашего вида и для всего российского спорта», — оценил ситуацию тренер олимпийских чемпионов Александр Самохотский.

Он также отметил, что спортсмены, планирующие выступать на «Кубке олимпийских чемпионов AAACUP», будут делать это во время отпуска, который взяли за свой счет в ФГБУ ЦСП, а значит, имеют право распоряжаться своим свободным временем так, как считают нужным.

Организаторы AAACUP с решением федерации тоже не согласны: «Наш Кубок соответствует всем российским и международным требованиям к проведению подобных соревнований. Мы хотим, чтобы участники почувствовали атмосферу Олимпийских игр: выходили на пьедестал не в нейтральном статусе, а в национальных костюмах, под гимн и флаг своей страны», — отмечает Александр Агеев, чемпион мира по гребле среди мастеров, основатель Кубка.

Максим Оселедко. Фото Федерация гребли на байдарках и каноэ России

Страдают все

Пятеро спортсменов — Максим Оселедко, Анастасия Долгова, Светлана Черниговская, Роман Аношкин и Владислав Литовка — направили письма министру спорта России Михаилу Дегтяреву с просьбой пересмотреть решение ВФГБК. «Сейчас у российских спортсменов не так много возможностей участвовать в международных соревнованиях, поэтому каждый турнир особенно ценен. Это и дополнительная мотивация, и поддержка формы, и конкурентного духа. От такого решения страдают не столько организаторы Кубка, сколько спортсмены, желающие снова ощутить атмосферу Олимпийских игр», — пояснил Максим Оселедко.

«Чемпионат России и кубок олимпийских чемпионов AAACUP», ранее известный как «Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ», — одно из крупнейших международных соревнований по гребле на байдарках и каноэ, которое получало высокую оценку экспертов. «Кубок братьев Агеевых — это настоящий праздник спорта, а также пример всем остальным, как нужно организовывать турниры», — заявил помощник президента Олимпийского комитета России Андрей Минцев.

В Кубке ежегодно принимали участие более 1200 спортсменов. В этом году турнир будет проводиться в новом формате — по олимпийской программе Олимпийских игр в Париже, при участии гребцов сборных команд России, Белоруссии, Венгрии, Сербии и Казахстана.

Изначально «Кубок олимпийских чемпионов AAACUP» значился в календаре соревнований ВФГБК, но в мае был исключен из него без объяснения причин. Согласно июльскому разъяснению президиума ВФГБК, даты проведения «Кубка олимпийских чемпионов AAACUP» «нарушают плановую подготовку сборных команд России» к международным и российским соревнованиям.

Организаторы «Кубка олимпийских чемпионов AAACUP» выражают надежду на благоприятное для всех сторон разрешение ситуации. «Задача Федерации — популяризация гребли и создание всех необходимых условий для спортсменов. У нас у всех одна цель — помогать спортсменам максимально реализовывать свой потенциал и оставаться лучшими в мире», — добавляет Александр Агеев.

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет с 23 по 25 августа в Самарканде. Спортсмены из России примут в нем участие в нейтральном статусе.