«Наверное, у других стран обида». Каноист Петров дважды за день лишен золота ЧМ, но будет судиться дальше

Наша федерация не намерена отступать.

На чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Узбекистане сегодня произошел уникальный случай — россиянин Захар Петров вывалился из лодки на самом финише, но сама она (не то с ним на борту, не то без) финишировала первой. У россиянина сначала забрали золото и дисквалифицировали, после апелляции вернули награду, а затем... еще раз отобрали после совместного протеста четырех стран. Как оказалось — последнее решение незаконное, и наша федерация будет добиваться возвращения медали. На данный момент Петров дисквалифицирован, подробнее о скандальном заезде можно прочитать здесь.

«СЭ» расспросил генерального секретаря Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Елену Исхакову о сумасшедшем дне и дальнейших действиях.

Все успокоились после первой апелляции

— Елена, главный вопрос — почему отобрали золото? Можете объяснить для «чайников» — как принималось решение?

— Ситуация действительно очень спорная. На момент финиша спортсмен должен быть в лодке. У меня самой сначала не возникло и мысли, что Захар мог быть не в ней. Он немного странно вывернулся, на левую сторону, и даже по так называемому видеофинишу, который мы потом смотрели, было непонятно, в лодке он еще или нет, она встала боком. На мой взгляд, был, так как лодка тогда бы не продвинулась так вперед, Захар ее немного подтолкнул именно ногой.

Судьи заезда долго смотрели видео и вынесли решение лишить медали. Но по правилам мы можем подать протест в жюри, где три человека из федерации. Я ходила на заседание, указала, что финишная линия на видео не совсем правильно очерчена. Жюри удовлетворило наш запрос и поставило Захара на первое место. Он в тот момент шел четверку микст и взял золото там — мы его поздравили сразу с двумя победами. Он, конечно, обрадовался. Все успокоились.

— Что было дальше?

— Тут мне звонят и говорят, что результаты меняют снова. При этом нас, заинтересованную сторону, заранее не проинформировали. Оказалось, что четыре страны написали протест на решение жюри, три из них — это медалисты: Молдавия, Чехия и Румыния. И каким-то образом этот протест удовлетворили, хотя в правилах международной федерации ICF четко написано, что решение жюри окончательное, его нельзя пересмотреть в тот же день.

Я подхожу, спрашиваю: «Как такое возможно?» Мне объяснили, мол, появились новые обстоятельства. Я дошла до генерального секретаря федерации [британца Ричарда Петтита] и говорю: «Ричард, вот правила, читай — решение жюри окончательное. Что я должна делать, писать апелляцию на второе окончательное решение?»

Он ответил, что не знает — и ушел советоваться с жюри. Приходит и говорит: «Да, пиши апелляцию». Хоть это вроде как уже не по правилам. Я написала — в соответствии с пунктом таким-то решение жюри является окончательным, результаты опубликованы.

— Но тщетно?

— Обычно в случае такой апелляции представитель команды вызывается, оглашается решение, выдается бумага. Мне же написали просто в чат тим-лидеров — награждение состоится во столько-то, выиграл молдаванин Тарновский. Я снова подхожу, мне говорят — ваш протест отклонили. Конечно, я прошу бумагу. В итоге добилась ее, и в ней по сути единственная фраза, что решение жюри действительно окончательное, вы имеете право подать апелляцию уже в Совет директоров федерации в течение 30 дней.

— Это имеет смысл?

— Мне сказали, что да, и думаю, таким образом они подразумевают, что осознают нарушение ими своих же правил. Думаю, ситуация произошла из-за того, что сюда приехало много белорусов и россиян, которые взяли практически все медали, поэтому у других немногочисленных стран, которые рассчитывали на награды, есть обида. А в Узбекистане еще и хорошо нас принимают, гостеприимно, болеют за нас на трибунах, много русскоговорящих. Наверное, проснулась некая зависть. Но мы знаем, что Захар победил.

Ситуация сложная, и на 100 процентов я не могу сказать, что он был в лодке на момент финиша. Но главное здесь то, что жюри уже признало его победителем. Да, мы были приятно удивлены и шли протестовать без особой надежды, говорили: «Ну попробуем». В любом случае изменение этого решения идет вразрез с правилами.

Фото AFP

Последние недели есть скандалы — интриги — расследования, но есть и результат

— Награждение провели, но вы будете бороться за золото дальше?

— Да, думаю, мы напишем протест. Во-первых, нужно показать, что федерация должна следовать своим же правилам. Ко мне подходили люди, у них разные мнения по финишу, но никто не спорит, что изменение решения жюри — уже нарушение. На моей памяти такое впервые. В CAS мы, конечно, не пойдем, овчинка выделки не стоит. Во-вторых, Захар, конечно, завоевал еще две золотые медали, но для него было важно взять личную медаль, да и полдня потрачено на протесты. Мы должны бороться за спортсменов. Это не олимпийская медаль, но он очень старался, сумел сохранить форму на протяжении такого длительного периода — Олимпиада, Кубок доброй воли, чемпионат мира... Мы будем за него бороться. Может быть, дадут две золотые медали.

— В целом чемпионатом мира довольны? Потому что перед турниром были разные нюансы и сложности с составом.

— Мы понимали что будет 2-3 золотые медали, делали ставки на мужское каноэ и миксты, но не ждали таких результатов. Девушки в каноэ были слабее, но надо было их проверять, они давно никуда не выезжали. Что касается байдарки-двойки Долгова/Черниговская, они показали отличный результат, мы рассчитывали на медаль. Они обе в хорошей форме. Мы рассчитывали, что и Максим Оселедко поборется за медаль, но у него было очень много стартов. Это его выбор, хотя мы рекомендовали не распыляться на другие соревнования, а готовиться к этому. Не хватило опыта, волнение. Но выступившие в Самарканде спортсмены прошли полностью весь отбор и имели все возможности на медаль. Лично я довольна.

— К гребле вообще сейчас много внимания, вы побольше там скандалов устраивайте.

— У нас последние три недели действительно скандалы — интриги — расследования. Но, как сказал Дима Губерниев, популярность гребли растет. Хорошо, что есть и результат.