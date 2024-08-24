Российские и белорусские гребцы взяли три золота за несколько минут.

Чемпионат мира. Мужчины. Каноэ-двойка. 1000 м

1. Захар Петров/Иван Дмитриев (Россия) — 3.41,510

2. Балаж Адольф/Даниэль Фейес (Венгрия) — 3.42,120

3. Юрий Вандюк/Павел Барсук (Украина) — 3.42,433

В последние месяцы наша гребля — как еле выжившая шлюпка после кораблекрушения в шторм. Столько ударов, кажется, не переносил ни один вид спорта.

Сложная подготовка

Просто по пунктам:

В последний момент каноистов и байдарочников допускают до последнего квалификационного старта на Олимпиаду. У них один шанс.

Пару Петров/Павлов разбивают в последний момент из-за критериев федерации. Срочно заявляются Коровашков/Штыль, которые все равно выигрывают лицензию.

Пару Коровашков/Штыль тоже разбивают — уже МОК прямо перед Олимпиадой, не объясняя причин. Коровашков встает в двойку с Петровым, с которым они гребли с одной стороны.

На Олимпиаде парни четвертые, затем Петров четвертый еще и в одиночке.

После Олимпиады в федерации дают волю эмоциям: президент Евгений Архипов называет участницу Игр Олесю Ромасенко «никчемной», а участников коммерческого старта AAA CUP пытаются отцепить от сборной.

Так что, когда мы публиковали статью под заголовком «Нас гребут, а мы крепчаем», это был не просто эпатаж.

Захар Петров. Фото Global Look Press

Пять медалей в пяти финалах

И вот чемпионат мира, на котором у нас сразу золото. Вернее, не у нас, а у того самого Захара Петрова, про которого до Олимпиады было неизвестно, когда он родился. До сих пор на сайте ЦСП ему 19 лет, а на сайте федерации — 22 (что, вероятно, верно). Вместе с Иваном Дмитриевым. Кажется, это уникальный случай для гребли — когда чемпионом мира становится человек, сменивший трех партнеров за пять месяцев. Это не теннис, где партнеры могут меняться от турнира к турниру. Сдюжили парни, красавцы.

Опуская весь этот пафос, хочу сказать, что пока чемпионат мира для нейтралов — как белорусских, так и российских — проходит и правда успешно.

В субботу в Самарканде прошло пять финалов, в них:

белоруска Литвинчук взяла серебро на 1000 метров у байдарок;

двойка белорусов Бориков/Юреня — золото на 1000 метров у байдарок;

белоруска Ноздрева — золото на 1000 метров у каноэ;

Петров/Дмитриев — золото на 1000 метров у каноэ;

Худенко/Натынчик — серебро 500 метров у байдарок.

То есть в пяти видах программ у нейтралов три золота и два серебра. Чемпионат забирается в одну калитку, и можно только гадать, как бы подвелись наши и белорусы к Олимпиаде, если бы у них была полноценная квалификация.

Петров и Дмитриев свой заезд тоже выиграли в одну калитку. По привычке начали работать с самого начала, но если в Париже Захару не хватило чуть-чуть на самом финише 1000 метров, то теперь ребята додержали преимущество, которое за 250 метров до финиша составляло 2,2 секунды. От них осталось шесть десятых, но, по меркам гребли, это солидный разрыв. Вторые — венгры Адольф/Фейеш, с бронзой — украинцы Вандюк/Борсук.

Есть, конечно, нюанс, как это обычно бывает. Многие лидеры пропускают чемпионат мира сразу после Олимпиады, а другие наверняка подводились не к Самарканду. Двойка на 1000 метров не была представлена в олимпийской программе, но и Адольф, и Фейеш выступали в одиночке — первый в финале с Петровым, и занял 7-е место. Также на чемпионате мира был молдаванин из Львова Сергей Тарновский, который в Париже вытащил бронзу из рук Петрова. Он со своим братом на чемпионате мира лишь четвертый.

Светлана Черниговская. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Где еще ждать золота?

В воскресенье в финале на 500 метров с хорошими шансами на золото поедет тот же Петров, у Анастасии Долговой будет возможность взять медаль в двух видах — одиночке и двойке со Светланой Черниговской. На чемпионат мира они попали только после собеседования с руководством федерации. Дмитриев завтра пройдет уникальную неолимпийскую дистанцию 5 километров, а Коровашков/Шляпникова постараются взять золото в миксте.

Из грустных новостей — спринтер-байдарочник Максим Оселедко проиграл весомые 12 сотых в полуфинале на 200 метров и выступит лишь в утешительных заездах. Это, конечно, неудача, хотя и ему пришлось перед отправкой в Узбекистан пободаться с федерацией.

Но любые наши медали на крупных турнирах — это аргумент в споре о возвращении и возвращение влияния. Так что высокие результаты даже на постолимпийском чемпионате мира очень нужны.