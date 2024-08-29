Байдарочница Светлана Черниговская рассказала «СЭ», как собственная федерация не пускала ее на ключевой турнир года .

На выходных завершился один из первых крупных постолимпийских турниров — чемпионатом мира по гребле на байдарках и каноэ формально начался новый четырехлетний цикл, и Россия на нем была на редкость заметна — четыре золота (возможно, пять — если удастся отсудить золото Захара Петрова) и серебро.

С одной стороны, однозначный успех, федерация довольна. С другой стороны, понятна позиция критиков — чемпионат этим летом не главный, а в гребле параллельно идет много подковерных интриг, так что даже Дмитрий Губерниев рад рейтингам гребли и параллельно призывает президента федерации Евгения Архипова извиниться перед Олесей Ромасенко.

Состав на чемпионат мира мог быть полнее — не взяли Романа Аношкина и Владислава Литовку, пропала та же Ромасенко, которая поначалу числилась в списках участников. Да и на самом чемпионате мира, по информации «СЭ», были вопросы к составу. Например, Иван Штыль был готов идти 200 метров на каноэ (он чемпион Европы в двойке и должен был ехать на Олимпиаду). Но выбрали Сергея Свинарева — он стал лишь шестым.

Одними из чемпионов мира стали байдарочницы Анастасия Долгова и Светлана Черниговская. Внимание привлекли слова тренера спортсменок Александра Самохотского про то, что победа «вопреки».

Вкупе со слухами, что девушек изначально не хотели пускать на чемпионат мира свои же, «СЭ» решил расспросить обо всем саму Светлану — рассказ о положении дел в нашей федерации получился удивительным.

Заметно, как сборная России относится к своим спортсменам

— Светлана, с золотом вас! Как вам чемпионат?

— Нам все понравилось — и по организации, и по результату. (Смеется.) Единственное что — не очень рационально построенный канал. Даже при тихой погоде ходила отбойная волна от катеров. Но все в равных условиях. Мы пришли к золотой медали, за которой и ехали. И когда ты выполняешь некую цель, приходит удовлетворение. Наконец исполнили мечту и доказали себе и всем, что можем показывать высокий уровень.

— Кто-то скажет — постолимпийский чемпионат, все подводились к Парижу. Ваше ощущение от медали это не умаляет?

— Нет, конечно. Мы тоже готовились к Олимпиаде, но наш экипаж с Настей был создан только в апреле. И сразу поехал на отбор, где нам не хватило совсем немного, как это часто бывает. Обидный момент. Ездили мы туда без массажистов, без главного тренера, только со своим.

Сейчас на чемпионате мира примерно то же самое. Мы были вместе в одном эллинге (бокс с лодками команд. - Прим. «СЭ») с белорусами. На контрасте было заметно, как сборная России относится к своим спортсменам и как белорусская команда — к своим. Белорусы возят с собой специалиста, который обслуживает лодки. Мелочь, но важная. Мы клеим все наклейки, полируем все сами во время перерывов на отдых. У нас нет массажиста. Мы готовились к финальному заезду, стоим разминаемся, сами себя растираем. К нам белорусский массажист подходит, предлагает помощь: «Девчонки, а вы что, сами растираетесь, у вас нет массажиста?» Ну да, отвечаем, привыкли уже за год.

— Помоги себе сам, так сказать.

— Мы уже адаптировались. Но когда видишь, как у других команд устроено, тем более когда они в тех же нейтральных условиях... Белорусы врачей возят, например, а у нас в случае экстренной ситуации и помочь особо некому. Поэтому у них и командный результат выше.

Светлана Черниговская. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Они скажут — пройди голой по каналу, и другого варианта нет

— К вам в последние недели вообще много внимания. По спортивным и неспортивным причинам.

— Поднялось внимание после Олимпиады, думаю. Каноисты показали практически лучший результат среди россиян после теннисисток. И сейчас наша федерация пытается оградить себя от критики, мол, результат же неплохой! Но по факту четвертое место же не медаль, верно? Тебя не будут чествовать за четвертое место. Его никуда не приклеишь.

— Ходили разговоры, что вам и перед чемпионатом мира было непросто на него уехать. Подтвердите, опровергните?

— Тот случай, когда золото вопреки, через тернии к звездам. Чемпионат мира завершен, да, мы выиграли, но через что нам пришлось пройти, наверное, знают только я, напарница и близкие люди. Я бы назвала происходящее издевательством. Нервы сдали, все шло через слезы, руки опускались, уже не хотелось бороться. Ты понимаешь, что с ними, с руководством нашей федерации, невозможно бороться. Все зависит только от них. Грубо говоря, они тебе скажут — пройди голой по каналу, тогда и отправим на чемпионат мира. А было, по сути, так. Ты же не хочешь идти, думаешь — да не буду я этого делать! А потом оказывается, что другого варианта нет.

— Вы выбрали пройти?

— Получается, так. Нам поставили условие — те, кто будет участвовать в турнире AAA CUP, будут лишены призовых выплат на Кубке доброй воли, плюс встанет вопрос об участии на чемпионате мира. Соревнования безобидные, да, мы решили участвовать — а что плохого? Мы на самоподготовке, готовимся за свой счет и регионов. Условия поставили только после выигранного нами чемпионата России. Турнир — это шанс попробовать себя перед чемпионатом мира, опыт.

И таким образом мы нарушили некие рекомендации федерации, а значит, и Положение о дисциплине спортсменов, в котором прописано, что мы должны соблюдать субординацию и все требования и указания ВФГБК. Не знаю, давно ли внесен это пункт, но я не помню, чтобы он раньше применялся.

— Подождите, а почему вы вообще на самоподготовке? Вы ж лидер сборной.

— В прошлом году летом поменяли тренера по женской байдарке, сняли моего личного тренера Александра Стефановича Самохотского. У него все шесть человек на чемпионате России были с золотом. Но пришел главный тренер и заявил, что берет нового специалиста из Белоруссии. Кто это, почему — не объяснили. В соревновательный период менять наставника — ну, я лично не буду бросать своего тренера и останусь с ним. Мы с напарницей отказались от решения и ушли из сборной, потому что там не будет результата. За спиной у нового человека никаких медалей не было, только слова о том, что он хороший, остальные плохие.

Поэтому сезон мы жили в Краснодаре, регионы нас финансировали, что-то за свой счет, в общем, старались выжить. Неприятно, но ладно. Куда неприятнее, когда тебе потом говорят перед олимпийским отбором, мол, мы вас не повезем на него. Но тогда обошлось, и большинство голосов было за то, чтобы нас отправить.

Ты уже взрослая девочка, у мужа спроси

— Теперь тоже обошлось?

— Сейчас ситуация повторилась в худшем формате. Мне кажется, президент федерации до сих пор не верит, что мы выиграли чемпионат мира. На заседании президиума он мне в лицо говорил: «Я не верю, что вы выиграете». И что он еще не решил, поедем или нет. Для понимания — это собрание проходило настолько унизительно, что я была вся в слезах. Мне стыдно это говорить, но они настолько нас всех довели.

— А как оно проходило? 10 человек в президиуме и вы на стульях в центре зала?

— Членов президиума человек 15, наверное, некоторые были подключены по видеосвязи. Нам сказали перед входом в кабинет оставить телефоны, часы, наушники — все, что может писать звук. Пустили в кабинет только меня и Долгову, без тренера. Потом по очереди вдвоем пошли Аношкин и Литовка и затем пошел Оселедко. Нас посадили за стол, первый вопрос был: «Как у вас настроение?» Никакого настроения у нас не было, мы готовимся к чемпионату мира, сначала отобрались, потом второй раз подтвердили лицензию — и нас опять вызывают узнать, как у нас настроение.

— «Не спишь, что делаешь?»

— Типа того. Я рассказывала, как я люблю греблю, хочу ехать на чемпионат мира, как у нас должна быть любовь, уважение друг к другу, что сборная должна быть как семья. А мне президент федерации в ответ говорит: «А ты знаешь, что такое ЛГБТ*?» Я смотрю на него, говорю — не знаю. Он: «Так ты ж любишь греблю. Ты за ЛГБТ*, значит!» Я вообще не поняла, о чем это. А он продолжает: «Ты же уже взрослая девочка, у тебя муж есть. Спроси у него!» После этого я уже не выдержала давления и заревела. Поняла, что там без толку о чем-то говорить.

— Какой-то отборный кринж. Не знаю, гуглили ли вы, что это за аббревиатура, или знаете на самом деле — но при чем тут это? Скабрезная шутка?

— Я по открытию в Париже поняла, что это такое. (Смеется.) Но когда услышала, тоже опешила, честно говоря. Потом долго думала, что значит такая реакция. Наверное, он зацепился за мои слова, что я люблю греблю и считаю, что команда должна быть как семья. Вот такая дискуссия.

Я не знаю, почему такой диалог с главой федерации. Что бы мы ни говорили — на все был ответ, что мы нарушили субординацию, не прислушались к рекомендации. А нам нужен был AAA CUP для подготовки. Да он даже проходил в кайф, в удовольствие, с музыкой, комментатором! Все улыбаются, никто пинок под задницу не дает, как у нас обычно. Весело, танцевать хочется перед стартом — не то что наши соревнования, где все в трауре, будто на войну собираются. Кубок доброй воли в такой тишине и проходил.

Что-то у белорусов никаких ограничений на тот же турнир не было. Они сами говорили, что это им придало сил. Да и по результатам ни им, ни нам это не помешало. Хотя перед чемпионатом мира мы ждали подвоха от своей команды, что нас снимут.

— Почему вас не любят? Зачем президенту стрелять себе в ногу и отказываться от ваших медалей?

— Скорее всего, это связано с нашей самостоятельностью и подготовкой вне сборной. Нам говорили — тренер, который пришел, лучший! Ну мы не согласились и сказали, что время покажет. Время показало — но Архипов почему-то ошибки свои исправлять не хочет и даже не готов к компромиссу. Поймите — нам, спортсменам, не хочется ругаться, наше дело — приносить медали.

Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Я за мир, хочется просто заниматься своей работой

— Круглый стол с модерацией Дмитрия Губерниева — вы не против?

— Договориться бы хотелось, да. Я вообще за мир, за то, чтобы мы помирились. В каноэ у нас мировой уровень, но в байдарке глубокий провал, и мы давно просим о помощи. Почему уходили из сборной — там невозможно готовиться, ведь ничего команда в итоге не показала.

Но если круглый стол — то не сейчас, когда нас сильно потрепали, я сейчас сразу в слезы ударюсь. Я слишком близко к сердцу воспринимала эти первоначальные отказы в поездках. Когда еще у меня будет Олимпиада, чемпионат мира, кто знает? Поэтому надо делать все сейчас. Мы были готовы поехать за свой счет, но нам даже это запретили. Либо за счет федерации, либо вообще не едете.

Наверное, расскажу вам еще историю с Игр БРИКС, чтобы вы понимали ситуацию. Мы взяли в четверку молодую девушку. Я не буду утверждать на сто процентов, но сложилось стойкое ощущение, что для нее личные отношения оказались превыше корректного спортивного поведения, вследствие чего она просто преднамеренно сделала так, чтобы мы не оказались в призах. Кстати, этой же девушке было разрешено во время учебно-тренировочного мероприятия уезжать и принимать участие в чемпионате Республики Беларусь вместе со старшим тренером женской байдарки, а нам запрещают участвовать в AAACUP.

— По итогам разговора вопрос, если честно, один — а чего вы такая смелая? У нас обычно про такое вслух не говорят.

— Уже достигнут предел терпения, что не знаешь, куда эту эмоцию деть. Мы долго молчали, никогда не жаловались, не выносили сор из избы. Но я понимаю, что, если так будет продолжаться, у молодого поколения не будет перспектив. Хочется, чтобы молодежь приходила, завоевывала олимпийские медали, чтобы все просто занимались своей работой, а не приходилось постоянно восстанавливать психологическое состояние. Мы закончили сезон, смотрим с Настей друг на друга и говорим: «Мы не хотим начинать новый». Это же отвратительные мысли на любой работе. В нормальной жизни они не должны даже залезать вам в голову.

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