«Это было похоже на допрос». Скандал в гребле: лидеров сборной России не пустила на ЧМ своя федерация

Противостояние функционеров и спортсменов продолжается.

Если вдруг вы выбираете летний вид спорта, за которым хочется пристально последить после Олимпиады, — однозначно ставьте на греблю на байдарках и каноэ. Внезапно именно здесь, во-первых, федерация решила публично разобраться с некоторыми спортсменами, во-вторых, в августе плотно, один за другим, идут большие турниры в России и за рубежом. 23 — 25 августа в Самарканде состоится чемпионат мира, и на нем будет внушительная российская делегация. Только вот некоторых лидеров сборной России не допускает... своя же федерация. Почему?

Кубок раздора

Оцените календарь гребцов в олимпийском августе:

7 — 10 августа: Олимпиада в Париже.

Параллельно 7 — 11 августа в Москве проходит коммерческий AAACUP братьев Агеевых, на котором выступают многие лидеры сборной России и Белоруссии. В некоторых дисциплинах результаты на уровне олимпийских финалов.

14 — 18 августа: Кубок Доброй воли в Москве, на котором сходятся участники первого и второго турниров, а также приезжают представители Узбекистана, Индии и других стран.

23 — 25 августа: чемпионат мира в Самарканде.

Когда много разных и конкурентных соревнований — это прекрасно, хотя при таком международном календаре невольно возникает вопрос, не слишком ли насыщенный календарь для россиян. Но оказывается, обилие соревнований не нравится руководству федерации, возглавляемой бизнесменом Евгением Архиповым. В частности, недовольство вызвал AAACUP. Казалось бы, с чего предпринимателю возмущаться коммерцией? Возможно, в турнире почувствовали угрозу: несколько лет Кубок проходил как всероссийское соревнование, но в 2024-м такого статуса ВФГБК его лишила.

А 22 июля, накануне Олимпиады, федерация объявила спортсменам о возможных санкциях за участие в Турнире Агеевых. В частности, спортсменам намекали, что в случае непослушания они могут лишиться права участвовать в чемпионате мира, лишиться призовых и даже зарплаты. Под ударом находились лидеры сборной в байдарке: наш лучший спринтер Максим Оселедко, призер Рио Роман Аношкин, серебряные призеры Игр БРИКС Анастасия Долгова и Светлана Черниговская и призер Европейских игр Владислав Литовка. Хотя они даже взяли отпуск на дни соревнований за свой счет в ЦСП сборных России, который формально и платит зарплату спортсменам.

Запрету на участие удивились даже белорусы. Чемпион мира Никита Бориков: «Последние две недели провели в Москве. Сначала был AAACUP, потом Кубок доброй воли, который мы как сборная Беларуси выиграли! Знаю, что сборной России фактически запретили участвовать в AAACUP. Если честно — не понимаю почему. Во-первых, в этом году были добавлены олимпийские дистанции, и мы гонялись синхронно с Парижем. Честно скажу, мне очень понравилось. По сути, это были идеальные контрольные тренировки, где мы смогли еще и посоревноваться, и денег заработать».

Роман Аношкин. Фото Global Look Press

Нам смеялись в лицо

15 августа на сайте международной федерации появились списки участников ЧМ, где все эти люди были указаны. Но это не значило, что конфликт улажен. Просто нужно было уложиться в дедлайн, а дальше федерация собиралась решать вопрос по мере поступления проблем.

История получила продолжение. Если до Олимпиады на чемпионат мира, как правило, отправляли победителей чемпионата России, то теперь от своевольных байдарочников потребовали выиграть и на Кубке доброй воли. Сделать это смогли не все.

Поэтому, как стало известно «СЭ», 18 августа в федерации состоялась беседа с членами сборной России, по итогам которой определено, что чемпионы России Аношкин и Литовка уже точно не поедут на чемпионат мира решением руководства. Хотя они как раз на 1000 метров стали лучшими из россиян, проиграв только белорусам. В вину Роману и Владу ставят плохие результаты и отсутствие шансов на золото (хотя странно ехать на чемпионат мира только при гарантии таких шансов). Хотя спортсмены, по их словам, готовы ехать в Самарканд даже за свой счет — просто просят не убирать их из заявки. Вот как встречу описывает Литовка:

— Вчера было заседание президиума, куда меня, как и некоторых других ребят, вызвали. Похоже это было больше на допрос. Нас заставили оставить за дверью телефоны, часы. Вызывали по очереди. Меня и моего напарника Рому Аношкина упрекнули в плохих временных показателях на чемпионате России. При этом если пересмотреть заезд в Воронеже, то видно, что мы впереди на два корпуса, поэтому выкладываться на полную смысла не было. На тот момент по утвержденной системе отбора мы должны были выиграть чемпионат России, что мы и сделали. Наши аргументы никто не слушал, скорее даже смеялись нам в лицо. Видимо, по мнению руководителей федерации, мы с Ромой тоже никчемные спортсмены, которые недостойны участвовать в чемпионате мира, — сказал Литовка «СЭ».

Тема участия в AAACUP в разговоре, как говорит источник, также всплывала. Гребцы уже жалуются в Минспорт, но там заявляют, что сделать ничего с федерацией, которая является общественной организацией, формально не могут.

Олеся Ромасенко. Фото Getty Images

Не устроило время

Говоря о никчемности, Литовка намекает на комментарий президента федерации Евгения Архипова об участнице Олимпиады Олесе Ромасенко. Она сама получила лицензию от МОК, но на Играх выступила неудачно, вылетев в 1/4 финала. После этого Архипов назвал ее «никчемной» и не пригласил на пресс-конференцию, потому что ему «она неприятна, даже не боролась». Ромасенко на чемпионате мира также не выступит, как она рассказала «СЭ» — «не прошла отбор». Судьба Максима Оселедко и двойки Долгова/Черниговская пока неизвестна.

«СЭ» обратился за комментарием к президенту ВФГБК Евгению Архипову — у него своя правда.

— Аношкин и Литовка выиграли чемпионат России? Мы сделали корректировку и добавили среди критериев отбора Кубок доброй воли, так как он ближе к чемпионату мира и там должны были собраться все сильнейшие. И результаты показали, что это не сильнейшая наша двойка. Они лучшие среди россиян? Но при чем тут это, когда речь идет о чемпионате мира. Их времена дай бог на уровне попадания в финал, и это тоже немаловажно. Так что надо вести речь не о том, что мы не пустили спортсменов, а о том, что они сделали, чтобы туда попасть, — пояснил свою позицию Архипов.

Остается только гадать, каких результатов добьется российская сборная на чемпионате мира при такой атмосфере в коллективе. Может, гребцам и федерации провести еще одну встречу и помириться — при модераторстве Дмитрия Губерниева? Ведь гребля на байдарках и каноэ — один из немногих видов спорта, где нас допустили до международной арены и по логике стоит дорожить каждым спортсменом.