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Сегодня, 14:50

Российскому каноисту вернули золото, отобранное шесть недель назад. Цирк с результатами чемпионата мира

Российскому каноисту Захару Петрову вернули золото ЧМ
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Захар Петров.
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Нашей сборной удалось выиграть апелляцию на скандальное наказание Захара Петрова на соревнованиях в Самарканде.

Российский каноист Захар Петров все-таки получит золотую медаль чемпионата мира-2024, которой был несправедливо лишен в чиновничьем кабинете. В результате полуторамесячной борьбы нашей сборной удалось оспорить решение дисквалифицировать Петрова за финиш в перевернутой лодке, принятое в конце августа в Самарканде. «Совет директоров ICF рассмотрел апелляцию и принял решение присудить Петрову золотую медаль турнира в каноэ-одиночках на дистанции 500 метров», — приводит ТАСС слова генерального секретаря ВФГБК Елены Исхаковой. Таким образом, Захар становится трехкратным чемпионом мира, а отечественный спорт получает хороший пример, как надо успешно бороться за свои права.

Поиски справедливости

Разборки с результатами заезда мужских каноэ-одиночек на последнем чемпионате мира сильно напоминают цирк. Финиш на дистанции 500 метров действительно получился необычным. Россиянин Захар Петров в борьбе за первое место так раскачал лодку, что практически одновременно с пересечением ленточки упал в воду. Каноэ при этом продолжило дальнейшее движение вперед. Изначально судьи зафиксировали победу 22-летнего рязанца над Сергеем Тарновским из Молдавии с преимуществом в 0,019 секунды. Но почти сразу Петров получил дисквалификацию — якобы за финиш в отдельности от плавсредства, что запрещено правилами. Ну а дальше начался спор, что произошло раньше — пересечение ленточки или потеря контакта с каноэ?

Захар Петров. «Наверное, у других стран обида». Каноист Петров дважды за день лишен золота ЧМ, но будет судиться дальше

Через час жюри встало на сторону россиянина, он был объявлен победителем заезда и восстановлен на первой строчке протокола. «Справедливость восторжествовала. Захару вернули золотую медаль, но через протест, — комментировал для «СЭ» это событие глава нашей национальной федерации Евгений Архипов. — Жюри разобрало детали и вынесло свой вердикт. Это судейские дела. Видимо, детали, на которые мы в том числе указали, возымели действие. Имеется в виду то, как спортсмен находился, в каком положении. По правилам, есть нюансы, которые в обязательном порядке должны быть учтены, даже если спортсмен финишировал не в лодке, а в воде. Наш протест повлиял, в этом сомнений нет».

Но это был еще не финал саги. Сразу четыре страны подали на оправдание Петрова протест, который в итоге удовлетворили. «Согласно правилам, 50 процентов туловища должно находиться в лодке при пересечении финишной линии, — объяснял тогда Metaratings.ru многократный чемпион мира Виктор Мелантьев. — Нужно пересматривать видео в замедленном варианте. Но я больше склоняюсь к решению судей, исходя из того, что вижу невооруженным взглядом. На финише виднее, так как финишный створ в трансляции может немного отличаться от истинного положения. Но и без этого понятно, что Захар выпал из лодки еще до финишного створа».

Захар Петров и Алексей Коровашков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Дополнительная медаль

Петрова снова объявили дисквалифицированным, а если точнее — не финишировавшим. Золото получил молдаванин Сергей Тарновский, серебро — чех Мартин Фукса, а бронзу — Каталин Кирила из Румынии. «Думаю, ситуация произошла из-за того, что на чемпионат мира приехало много белорусов и россиян, — объясняла в интервью «СЭ» генеральный секретарь ВФГБК Елена Исхакова. — Они взяли практически все медали, поэтому у других немногочисленных стран, которые рассчитывали на награды, есть обида. А в Узбекистане еще и хорошо нас принимают, гостеприимно, болеют за нас на трибунах, много русскоговорящих. Наверное, проснулась некая зависть. Но мы знаем, что Захар победил. Изменение решения о его оправдании идет вразрез с правилами».

Захар Петров. Россиянин отдал золото уроженцу Львова. Нашему гребцу вернули медаль, а затем снова лишили

После завершения чемпионата мира российская сторона направила апелляцию в Совет директоров международной федерации, и она через полтора месяца после инцидента возымела успех. «Вернули золотую медаль Захару Петрову. Совет директоров ICF прислал письмо, — проводит слова Исхаковой matchtv.ru. — Мы изначально подавали апелляцию, еще на чемпионате мира мы это проговорили. Совет директоров действовал на основании своих правил. Мы все пытались найти пути решения, в итоге мы их нашли. Решение по золотой медали Захара принималось анонимно».

Петров во второй раз объявлен победителем ЧМ и по идее должен получить золото за успех на дистанции 500 метров. Вопрос только в том, как именно вручат награду, ведь церемония состоялась шесть недель назад в Самарканде. Теоретически Сергей Тарновский, а также сборные Чехии и Румынии теперь могут обратиться в Спортивный арбитраж в Лозанне. Но это недешевое удовольствие — более тысячи евро, что для такого камерного вида спорта, как гребля на каноэ, серьезные деньги. Кроме того, медали у остальных призеров забирать не будут. ICF просто вручит Захару еще одну, дополнительную, золотую награду. Такое в истории спорта, в принципе, бывало, хотя и выглядит странно. Если наши соперники все-таки пойдут на принцип и обратятся в CAS, дело может затянуться еще на полгода и дольше.

Сборная России по гребле
Захар Петров

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