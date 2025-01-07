Свирин: «Любую возможность выступать мы постараемся использовать»

Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин считает, что власти некоторых недружественных России стран в 2025 году могут продолжить накладывать запреты для российских гребцов на въезд для участия в соревнованиях.

«В 2023 году наши молодые спортсмены собирались выступить на первенстве Европы в Германии, но не получили въездные визы в эту страну в последний момент, поэтому исключать ничего невозможно. Но любую возможность выступать мы постараемся использовать», — цитирует ТАСС Свирина.

В сезоне-2025 мировое первенство для спортсменов не старше 23 лет будет проводиться в польской Познани. Эта страна также будет местом проведения европейского юниорского первенства (до 19 лет), соревнования пройдут в Крушвице. Чемпионат мира среди юниоров (до 19 лет) примет литовский Тракай.