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Сегодня, 13:04

Апелляция на отстранение российских гребцов от международных турниров будет рассмотрена CAS 28 ноября

Алина Савинова

Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию Федерации гребного спорта России (ФГСР) на решение об отстранении россиян от международных турниров 28 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу CAS.

5 апреля CAS сообщил, что российскими федерациями и Олимпийским комитетом России (ОКР) было подано 10 апелляций. Две из них — на решения об отстранении российских спортсменов от участия в зимних и летних Европейских юношеских фестивалях.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать россиян до участия в соревнованиях.

Источник: https://tass.ru/sport/16004359?utm_source=web.telegram.org&utm_medium=referral&utm_campaign=web.telegram.org&utm_referrer=web.telegram.org
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