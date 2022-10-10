Апелляция на отстранение российских гребцов от международных турниров будет рассмотрена CAS 28 ноября

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Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию Федерации гребного спорта России (ФГСР) на решение об отстранении россиян от международных турниров 28 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу CAS.
5 апреля CAS сообщил, что российскими федерациями и Олимпийским комитетом России (ОКР) было подано 10 апелляций. Две из них — на решения об отстранении российских спортсменов от участия в зимних и летних Европейских юношеских фестивалях.
28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать россиян до участия в соревнованиях.