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Сегодня, 12:53

Более 60 россиян выступят на чемпионате мира по гребле на лодках «Дракон» на Филиппинах

Руслан Минаев
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Более 60 российских спортсменов примут участие в чемпионате мира по гребле на лодках «Дракон». Турнир стартует 31 октября на Филиппинах.

«На чемпионате мира выступят четыре российские команды: «Шторм», «Ракета», «Патрокл клаб» и «Русские драконы», — цитирует ТАСС пресс-службу Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ. — Всего на Филиппины отправились 63 спортсмена из России, все они имеют нейтральный статус».

Чемпионат мира пройдет с 31 октября по 3 ноября в Пуэрто-Принсесе. В соревнованиях примут участие около 1400 спортсменов из 24 стран.

Источник: ТАСС

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