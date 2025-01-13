Чемпионка по гребле сбежала из Украины в Россию после призыва в нацгвардию

Четырехкратная чемпионка Украины по гребле Лариса Жалинская сбежала из страны в Россию после того, как ее призвали в нацгвардию Украины.

«Задача была банально скопить деньги на побег с Украины, а это было сделать непросто, поскольку в части, где я была, практикуется взяточничество. Примерно половину суммы, что мне зачислялась, приходилось отдавать офицерам. Сегодня мои действия многие квалифицируют как побег, но я бы назвала это возвращением на родину», — сказала Жалинская в интервью RT.

Жалинская родилась в Приморске. Она всегда была русскоязычной, закончила русскую школу имени Александра Пушкина в Запорожье.

Спортсменка добавила, что ей было необходимо долгое время не вызывать подозрений в воинской части. Ей на руку сыграло то, что с весны 2024 года женщинам-военнослужащим стали предоставляться отпуска с правом выезда за границу, в частности, по туристическим путевкам. Поэтому Жалинская приобрела путевку в Чехию и указала в рапорте на отпуск, что буду проводить его в Чехии.

Она также оформила второй загранпаспорт, не известив об этом часть. Именно по нему она и пересекла границу. Чемпионка отметила, что ей удалось уехать через Польшу в Белоруссию, а затем она прилетела в Москву.

Теперь мастер спорта международного класса Жалинская будет представлять Херсонскую область.