Четырехкратная чемпионка Украины намерена попасть в российскую сборную

Четырехкратная чемпионка Украины, мастер спорта международного класса по академической гребле Лариса Жалинская рассказала, что хочет пробиться в состав сборной России, сообщает ТАСС.

Жалинская рассказала, что видит потенциал пробиться в сборную России. У нее есть планы участвовать дальше во всероссийских соревнованиях, отбираться в конкурентоспособный экипаж.

Жалинская отметила, что ей пришлось бежать в Россию через Польшу и Белоруссию, после того как ее вынудили вступить в Нацгвардию Украины. Ее также поместили в список персон, подлежащих ликвидации, лишили всех спортивных званий и наград.

Сейчас спортсменка получила российское гражданство, тренируется в Херсонской области и выступает на соревнованиях за регион.