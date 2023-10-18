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Сегодня, 13:02

Фирма из Германии отказалась предоставлять лодку российскому гребцу на чемпионате мира в Белграде

Алина Савинова
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Президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин сообщил, что германский производитель лодок для гребного спорта отказался предоставить лодку россиянину Александру Вязовкину на чемпионате мира в Белграде.

Турнир проходил с 3 по 10 сентября. Российские спортсмены выступали на нем в нейтральном статусе.

«На чемпионате мира в Сербии мы выступали на лодках, которые нам предоставили производители на время соревнований. И тогда возникли проблемы у Александра Вязовкина, который в России тренируется и выступает на лодке немецкой фирмы Empacher. Мы с германской стороной вели длительные переговоры, но немцы в последний момент отказались нам предоставлять лодку, и спортсмену пришлось выступать на итальянской лодке Filippi, имеющей свои индивидуальные особенности, к которым невозможно адаптироваться в сжатые сроки. И это не могло не сказаться на конечном результате», — приводит ТАСС слова Свирина.

Вязовкин выступает за сборную команду России с 2017 года. 26-летний спортсмен является бронзовым призером чемпионата страны 2016 года среди парных двоек, на Олимпийских играх в Токио он занял пятое место в одиночках.

Источник: https://tass.ru/sport/19047473
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