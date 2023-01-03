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Сегодня, 16:29

Глава Федерации гребного спорта России Свирин ждет допуска к международным соревнованиям в новом году

Руслан Минаев
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Президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин поделился мнением от предстоящего международного сезона.

«После саммита МОК, где прозвучали предложения допустить россиян к азиатским турнирам, у наших спортсменов, безусловно, значительно добавилось оптимизма, — цитирует Свирина ТАСС. — Мы очень ждем своего возвращения. Но то время, на которое нас закрыли у себя дома, мы потратили с пользой. Многое удалось сделать.

Наши спортсмены готовы конкурировать с соперниками из-за рубежа, мы тренируемся в плановом режиме и ждем решения международной федерации".

Российские сборные на данный момент не могут выступать на международных турнирах из-за санкций европейских федераций.

Источник: https://tass.ru/sport/16737159
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