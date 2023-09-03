Гребец Любич не выступила на чемпионате мира, так как не уложилась в весовую категорию

Президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин рассказал, что россиянка Анастасия Любич была исключена из числа участников ЧМ по академической гребле, поскольку не уложилась в нужную весовую категорию.

«Анастасия в легком весе прежде никогда не выступала, но ее вес не намного превышает вес спортсменов, выступающих в этой категории, поэтому мы ожидали, что у нее получится. Изначально планировали, что она поедет запасной для основного веса, в котором выступает Кира Ювченко, но в последний момент решили, что можем попробовать ее в этой категории. Но, к сожалению, не получилось», — приводит ТАСС слова Свирина.

Президент ФГСР также отметил, что Любич не сможет выступить в других категориях на чемпионате мира. Турнир проходит в Белграде (Сербия) с 3 по 10 сентября.

В июне Международная федерация гребного спорта допустила российских и белорусских гребцов до участия в соревнованиях в нейтральном статусе. Однако отмечалось, что в чемпионате мира смогут принять участие ограниченное число спортсменов в ограниченном количестве лодочных классов.