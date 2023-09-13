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Сегодня, 10:12

Гребец Штыль — о выступлении под нейтральным флагом: «Нормально для профессионала, как для гражданина — не нормально»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский гребец Иван Штыль поделился мнением о возможном выступлении на международных турнирах в нейтральном статусе.

«На данный момент нет никаких сомнений, что мы будем допущены на Кубок мира, где будет добор олимпийских лицензий. Так что шансы увидеть наших гребцов на Олимпиаде в Париже есть. Что касается выступлений под нейтральным флагом, то для реализации профессионала это нормально, как для гражданина страны — не нормально. Поэтому в каждом спортсмене сейчас эти два фактора ведут борьбу», — сказал Штыль ТАСС.

В июне Международная федерация гребного спорта допустила российских и белорусских гребцов к участию в чемпионате мира в нейтральном статусе в ограниченном количестве лодочных классов.

Источник: ТАСС
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