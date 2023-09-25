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Сегодня, 15:58

Губерниев: «Не сомневаюсь, что Пракатень будет призером на Олимпиаде в Париже»

Алина Савинова
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу на Азиатских играх гребчихи Анны Пракатень, выступающей за Узбекистан.

«Пракатень — невероятно одаренная гребчиха. Гребля — вид спорта, где довольно многие люди в состоянии показать совершенно феноменальный результат. И Анна уже начинает набирать форму. Не сомневаюсь, что она будет призером в Париже, но там выросла очень сильная голландка, поэтому победить, конечно, будет очень сложно, но возможно. Если Пракатень покажет свои лучшие качества, она Олимпиаду выиграет. Но любая медаль и для Ани, и для Узебкистана будет большим успехом. Я в нее верю, и буду рад, если она поднимется на пьедестал», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.

В апреле 2023 года стало известно, что Пракатень планирует выступать за сборную Узбекистана. Ранее в международных турнирах она представляла Белоруссию (до 2016 года) и Россию (с 2017 по 2022 год).

31-летняя Пракатень является серебряным призером Олимпийских игр в Токио и чемпионкой Европы 2021 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/guberniev-prakaten-budet-prizyorom-na-oi-2024-v-parizhe-288138/
Дмитрий Губерниев
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