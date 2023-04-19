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Сегодня, 13:22

Международная федерация гребного спорта создала рабочую группу по допуску российских спортсменов на турниры

Алина Савинова
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Международная федерация гребного спорта (World Rowing) создала рабочую группу, которая определит условия участия российских спортсменов в международных соревнованиях и квалификационных турнирах на Олимпийские игры-2024.

«В последние недели World Rowing провела ряд официальных консультаций со своими федерациями-членами и несколько раз собирала свой исполнительный комитет, чтобы обсудить последние заявления и рекомендации, сделанные различными правительствами, международными и неправительственными организациями. Следовало рассмотреть дальнейший путь и соответствующие меры, которые необходимо предпринять в отношении предстоящих международных соревнований по академической гребле и квалификационных турниров на Олимпиаду-2024 в Париже. Исполком World Rowing создал рабочую группу, которой поручено подготовить рекомендации для всех соответствующих мировых соревнований по академической гребле, которые пройдут в 2023 и 2024 годах», — приводит ТАСС слова представителей пресс-службы World Rowing.

Как отмечают в организации, решения рабочей группы будут обнародованы в надлежащее время.

28 марта 2023 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать к стартам российских спортсменов, не поддерживающих СВО, в нейтральном статусе. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

Источник: https://tass.ru/sport/17558513
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