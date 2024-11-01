Объединение двух федераций по гребным видам спорта запланировано на 1 декабря

Объединение Федерации гребного слалома России и Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ запланировано на 1 декабря, информирует ТАСС.

«В соответствии с реалиями времени, вновь отмечая позитивную динамику развития нашего вида спорта, международную схему взаимодействия гребного слалома и гребли на байдарках и каноэ, согласно проведенным консультациям с братской федерацией гребли на байдарках и каноэ и Министерством спорта Российской Федерации, берем курс на объединение с Всероссийской федерацией гребли на байдарках и каноэ», — говорится в резолюции, принятой по итогам отчетно-выборной конференции ФГСР.

Действующему президенту Федерации гребного слалома России Сергею Папушу, чьи полномочия в роли главы организации были продлены на один месяц, поручено разработать дорожную карту и претворить в жизнь объединение федераций.

В середине октября президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов на рабочей встрече с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым предложил объединить ВФГБК с Федерацией гребного слалома России. Глава Минспорта заявил, что поддерживает это предложение.

На международном уровне Международная федерация каноэ функционирует с 1946 года и устанавливает правила и положения для занятий греблей на байдарках и каноэ и гребным слаломом во всех его формах.