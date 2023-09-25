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Сегодня, 12:22

Представляющая Узбекистан Пракатень выиграла золото на Азиатских играх в гребле

Алина Савинова
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Гребчиха Анна Пракатень, сменившая российское гражданство на узбекское, завоевала золото на Азиатских играх.

Спортсменка стала первой в женской одиночке. Она прошла дистанцию за 7 минут 39,05 секунды. Второе место заняла представительница Китая Лю Жуйци (+10,93 секунды). Тройку лидеров замкнула Сихо Йонекава из Японии (+12,83).

В апреле 2023 года стало известно, что Пракатень планирует выступать за сборную Узбекистана. Ранее на международных турнирах она представляла Белоруссию (до 2016 года) и Россию (с 2017 по 2022 год).

31-летняя Пракатень является серебряным призером Олимпийских игр в Токио и чемпионкой Европы 2021 года.

Азиатские игры-2023 проходят в китайском Ханчжоу. Турнир стартовал 23 сентября и завершится 8 октября.

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