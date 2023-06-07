Президент ФГСР: «Международная федерация, сделав шаг навстречу, по сути, сделала два шага назад»

Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин прокомментировал корреспонденту «СЭ» решение международной федерации о допуске российских гребцов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе.

«Получили бумагу от международной федерации. Сейчас сложно ответить, поедут ли наши спортсмены на соревнования, в силу огромного количества причин. Международная федерация, сделав шаг навстречу, по сути, сделала два шага назад. Есть ограничения в классах судов — написано, что будут допущены только одиночки и без рулевого. Дальше нужно понимать, каким образом мы сможем провести отборы. А после спортсмен, чтобы получить нейтральный статус, должен пройти по критериям международной федерации. Возникает вопрос: а сильнейших спортсменов, которых мы отберем, допустят к выступлению на чемпионате мира? Или всех сильнейших спортсменов они не допустят по своим критериям? Предстоит много этапов консультаций и диалогов с международной федерацией. Есть большое количество вопросов, на которые нет ответа», — сказал Свирин «СЭ».

Международная федерация гребного спорта 2 марта 2022 года отстранила россиян от участия в международных соревнованиях после соответствующей рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).