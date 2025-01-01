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Сегодня, 18:26

Российские гребцы приступили к отбору на сентябрьский чемпионат мира в Китае

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин сообщил, что российские спортсмены начали набирать квалификационные очки для попадания на чемпионат мира в Шанхае.

«Главным стартом в 2025 году для нас будет чемпионат мира, который пройдет в дружественном для нас Китае, — цитирует Свирина ТАСС. — Основной состав будет готовиться целенаправленно именно к этому старту. Разработана система отбора, спортсмены уже соревнуются и набирают очки для своего рейтинга, буквально в прошлые выходные состоялся Кубок России по гребле-индор».

По словам Свирина, основным отборочным стартом на чемпионат мира в Китае станет летний чемпионат России. Мировое первенство пройдет с 21 по 28 сентября в Шанхае.

Ранее Свирин заявил, что условия допуска российских гребцов к участию в международных стартах определят в марте на конгрессе World Rowing. Мероприятие пройдет 14 и 15 марта в швейцарской Лозанне.

Абдулрашид Садулаев, Захар Петров, Артур Бетербиев. Стать чемпионом мира для российских спортсменов — особый челлендж. Сейчас таких людей единицы

Источник: ТАСС
Сборная России по гребле
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