Российские гребцы приступили к отбору на сентябрьский чемпионат мира в Китае

Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин сообщил, что российские спортсмены начали набирать квалификационные очки для попадания на чемпионат мира в Шанхае.

«Главным стартом в 2025 году для нас будет чемпионат мира, который пройдет в дружественном для нас Китае, — цитирует Свирина ТАСС. — Основной состав будет готовиться целенаправленно именно к этому старту. Разработана система отбора, спортсмены уже соревнуются и набирают очки для своего рейтинга, буквально в прошлые выходные состоялся Кубок России по гребле-индор».

По словам Свирина, основным отборочным стартом на чемпионат мира в Китае станет летний чемпионат России. Мировое первенство пройдет с 21 по 28 сентября в Шанхае.

Ранее Свирин заявил, что условия допуска российских гребцов к участию в международных стартах определят в марте на конгрессе World Rowing. Мероприятие пройдет 14 и 15 марта в швейцарской Лозанне.