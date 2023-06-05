Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Гребля
Новости
Академическая
На байдарках и каноэ
Гребной слалом
Главная
Гребля

Сегодня, 09:30

Российские гребцы в сентябре могут провести тренировочные сборы в Китае

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Федерация гребного спорта России рассматривает вариант проведения в сентябре тренировочных сборов в Китае, сообщил глава организации Алексей Свирин.

«Мы ведем достаточно плотный диалог с китайскими коллегами, — цитирует Свирина ТАСС. — Они участвуют в международном сезоне и, понятное дело, дополнительно рассматривают участие в наших мероприятиях, куда мы их приглашаем. В сентябре на регате во Владивостоке мы будем совместно соревноваться. Возможно, после нее наша команда в какой-то вариации поедет в Китай на сборы и будет уже соревноваться с китайцами там».

Международная федерация гребного спорта 2 марта 2022 года отстранила россиян от участия в международных соревнованиях после соответствующей рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).

Источник: ТАСС
Сборная России по гребле
0
Читайте также
Вяхирева выиграла Лигу чемпионов за норвежский клуб. Россиянку признали MVP финала
Алимбекова-Смольская не будет выступать во время отстранения. Неожиданный поворот
Губернатор Белгородской области сообщил о бое с украинской ДРГ в Новой Таволжанке
В Карелии в озере нашли тело пропавшей в декабре 2022 года лыжницы
В Варшаве оппозиция вывела на митинг почти полмиллиона человек
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Голдобин — в «Спартаке», Окулов остается в ЦСКА
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
Легендарный штаб «Спартака», Жафяров — в «Ак Барсе»
СКА расстался с бомбардирами
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
В КХЛ снова новые правила
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Грицюк — в СКА
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Гусев — о своем отстранении из СКА: репортаж Шевченко
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
Крылов уходит из хоккея
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
«Авангард» оставил Кравеца, Квартальнов-младший творит дичь
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Эспаньол» — «Атлетико»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

World Rowing одобрила смену спортивного гражданства двух российских гребцов

В Федерации гребного спорта России заявили, что у россиян остаются шансы попасть на Олимпиаду