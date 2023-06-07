Российских гребцов допустили до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе

Международная федерация гребного спорта допустила российских гребцов до участия в соревнованиях в нейтральном статусе, об этом сообщает пресс-служба организации.

«Исполком World Rowing принял решение допустить ограниченное число спортсменов, имеющих российский или белорусский паспорт, до соревнований в качестве индивидуальных нейтральных атлетов в ограниченном количестве лодочных классов на предстоящем чемпионате мира. Допуск спортсменов будет определяться рядом критериев, включая проверку биографических данных, чтобы убедиться в непричастности к военным действиям на Украине или их поддержке, а также усиленный процесс антидопингового контроля», — говорится в заявлении World Rowing.

Российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в следующих соревнованиях:

— Чемпионат мира по академической гребле среди юношей до 23 лет,

— Чемпионат мира по гребле среди юношей до 19 лет,

- Чемпионат мира по академической гребле,

— Чемпионат мира по прибрежной гребле и финал пляжного спринта.

«После тщательных консультаций с нашими различными заинтересованными сторонами, а также после того, как различные мнения по этому деликатному вопросу были выражены и подробно обсуждены, наш Исполнительный комитет принял решение, которое согласуется с нашими общими принципами включения и размещения спортсменов в центре наших решений. Это также позволяет избежать наказания гребцов за действия их правительств. Столкнувшись с очень сложной ситуацией, я считаю, что мы нашли решение, которое позволяет гребле играть свою роль в наведении мостов между людьми и странами» , — сказал президент World Rowing Жан-Кристоф Роллан.

Международная федерация гребного спорта 2 марта 2022 года отстранила россиян от участия в международных соревнованиях после соответствующей рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).