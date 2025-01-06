Российским судьям международной категории вернули право работать на соревнованиях World Rowing

Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин сообщил, что российские судьи международной категории получили право в 2025 году работать на соревнованиях под эгидой Международной федерации гребного спорта (World Rowing).

«С международной федерацией мы находимся в активном диалоге, решение уже найдено. Наших международных судей в следующем сезоне допустят до участия в соревнованиях, которые организует World Rowing. Это даст им возможность подтверждать свой статус», — приводит ТАСС слова Свирина.

Глава ФГСР отметил, что российские судьи также получат возможность участвовать в образовательных семинарах и сдавать экзамены для продления своих лицензий.

Ранее Свирин заявил, что условия допуска российских гребцов к участию в международных стартах определят в марте на конгрессе World Rowing. Мероприятие пройдет 14 и 15 марта в швейцарской Лозанне.