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Сегодня, 22:55

Российским судьям международной категории вернули право работать на соревнованиях World Rowing

Алина Савинова
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Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин сообщил, что российские судьи международной категории получили право в 2025 году работать на соревнованиях под эгидой Международной федерации гребного спорта (World Rowing).

«С международной федерацией мы находимся в активном диалоге, решение уже найдено. Наших международных судей в следующем сезоне допустят до участия в соревнованиях, которые организует World Rowing. Это даст им возможность подтверждать свой статус», — приводит ТАСС слова Свирина.

Глава ФГСР отметил, что российские судьи также получат возможность участвовать в образовательных семинарах и сдавать экзамены для продления своих лицензий.

Ранее Свирин заявил, что условия допуска российских гребцов к участию в международных стартах определят в марте на конгрессе World Rowing. Мероприятие пройдет 14 и 15 марта в швейцарской Лозанне.

Источник: ТАСС
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