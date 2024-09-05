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Сегодня, 13:33

Свирин намерен переизбираться на пост главы Федерации гребного спорта России

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Олимпийский чемпион Алексей Свирин заявил, что планирует переизбираться на пост главы Федерации гребного спорта России.

«Президиум ФГСР пока не принимал решение по дате проведения отчетно-выборной конференции. Мы вернемся к этому вопросу в середине октября, после окончания соревновательного сезона. Думаю, конференция состоится в конце ноября — начале декабря. Что касается меня, то я планирую идти на выборы», — приводит слова Свирина ТАСС.

Свирин возглавил ФГСР в конце 2016 года, в октябре 2020 года он был переизбран на следующий четырехлетний срок. Российские представители академической гребли не принимали участия в Олимпиаде в Париже на условиях, предложенных МОК и World Rowing.

Источник: ТАСС
МОК
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