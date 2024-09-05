Свирин намерен переизбираться на пост главы Федерации гребного спорта России

Сегодня, 13:33
Олимпийский чемпион Алексей Свирин заявил, что планирует переизбираться на пост главы Федерации гребного спорта России.
«Президиум ФГСР пока не принимал решение по дате проведения отчетно-выборной конференции. Мы вернемся к этому вопросу в середине октября, после окончания соревновательного сезона. Думаю, конференция состоится в конце ноября — начале декабря. Что касается меня, то я планирую идти на выборы», — приводит слова Свирина ТАСС.
Свирин возглавил ФГСР в конце 2016 года, в октябре 2020 года он был переизбран на следующий четырехлетний срок. Российские представители академической гребли не принимали участия в Олимпиаде в Париже на условиях, предложенных МОК и World Rowing.