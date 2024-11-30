Свирин переизбран на пост президента Федерации гребного спорта России

Олимпийского чемпиона Алексея Свирина переизбрали на пост президента Федерации гребного спорта России (ФГСР), сообщает пресс-служба организации.

Отчетно-выборная конференция прошла в субботу, 30 ноября. Отмечается, что за кандидатуру Свирина проголосовали 37 из 38 делегатов, один воздержался.

В ходе конференции также были выбраны вице-президенты, ответственный секретарь и состав президиума, в который вошли 37 человек.

Свирин возглавляет Федерацию гребного спорта России с 2016 года.