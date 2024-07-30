Умер олимпийский чемпион по академической гребле Ешинов

Владимир Ешинов, олимпийский чемпион по академической гребле в составе сборной СССР, скончался на 76-м году жизни, сообщает пресс-служба Федерации гребного спорта России.

«Федерация гребного спорта России скорбит и выражает соболезнования родным и близким», — говорится в заявлении.

Заслуженный мастер спорта СССР умер после продолжительной болезни.

Ешинов завоевал золото Олимпийских игр-1976 в Монреале в заплыве лодок-четверок. Кроме того, он дважды становился чемпионом мира, выигрывал чемпионат Европы и был многократным чемпионом СССР.