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Сегодня, 14:01

Умер олимпийский чемпион по академической гребле Ешинов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Владимир Ешинов, олимпийский чемпион по академической гребле в составе сборной СССР, скончался на 76-м году жизни, сообщает пресс-служба Федерации гребного спорта России.

«Федерация гребного спорта России скорбит и выражает соболезнования родным и близким», — говорится в заявлении.

Заслуженный мастер спорта СССР умер после продолжительной болезни.

Ешинов завоевал золото Олимпийских игр-1976 в Монреале в заплыве лодок-четверок. Кроме того, он дважды становился чемпионом мира, выигрывал чемпионат Европы и был многократным чемпионом СССР.

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