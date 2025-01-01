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Сегодня, 12:36

Условия допуска российских гребцов к участию в международных стартах определят в марте

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин сообщил, когда будут известны условия допуска российских гребцов на международные соревнования.

«Российские спортсмены планируют выступать в следующем сезоне на международных стартах, пусть даже и в нейтральном статусе, — цитирует Свирина ТАСС. — Мы получили официальное приглашение, в марте планируем поехать на конгресс World Rowing (Международная федерация гребного спорта). Я думаю, что там будут приняты финальные решения об условиях допуска россиян и белорусов».

Также Свирин отметил, что российская федерация намерена провести несколько встреч с представителями международной федерации, чтобы добиться увеличения количества выступающих по классам судов и решить финансовые вопрос.

Конгресс World Rowing пройдет 14 и 15 марта в швейцарской Лозанне.

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Источник: ТАСС
Сборная России по гребле
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