ВАДА настаивает на четырехлетней дисквалификации российских гребцов Моргачева и Сорина

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) настаивает на дисквалификации российских гребцов Никиты Моргачева и Павла Сорина. Срок отстранения может составить 4 года.

«Вроде бы и все сроки прошли, но как-то они в самый последний момент все-таки подали эту апелляцию. Потом они просили отсрочку на подготовку апелляционной записки, в которой объяснили, с чем они не согласны. Тоже они долго готовили там с опозданием, отсрочки просили. Процесс идет, говорят, что слушания пройдут в течение этого года, но дата их пока не утверждена», — цитирует Моргачева ТАСС.

Внесоревновательное тестирование, которое было проведено 17 июня 2021 года на тренировочном мероприятии в Греции, выявило наличие мельдония у Моргачева и Сорина. Вскрытие проб Б подтвердило факт нарушения спортсменами антидопинговых правил, после чего руководство Федерации гребного спорта России приняло решение провести внутреннее расследование обстоятельств произошедшего.

Моргачев и Сорин изначально были включены в заявочный список для участия в Олимпийских играх в Токио, но после обнаружения запрещенного препарата в своих допинг-пробах они автоматически лишились права выступить в Японии.