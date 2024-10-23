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Сегодня, 03:24

Выборы президента Федерации гребного спорта России пройдут 30 ноября

Сергей Разин
корреспондент
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Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин рассказал о том, когда пройдет отчетно-выборная конференция организации.

«Сегодня состоялось заседание президиума Федерации гребного спорта России, на котором была утверждена дата проведения отчетно-выборной конференции федерации. Она пройдет 30 ноября в учебно-тренировочном центре в подмосковных Бронницах», — приводит слова Свирина ТАСС.

Ранее Свирин заявлял, что намерен участвовать в выборах президента федерации.

Свирин впервые занял пост главы Федерации гребного спорта России в конце 2016 года, в октябре 2020-го он был переизбран на следующий четырехлетний срок.

Источник: ТАСС

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