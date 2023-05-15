World Rowing одобрила смену спортивного гражданства двух российских гребцов

Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин сообщил, что Международная федерация гребного спорта (World Rowing) одобрила смену спортивного гражданства вице-чемпионке Игр в Токио в академической гребле Анне Пракатень и гребцу Николаю Пименову.

«Да, это так, Пракатень (будет выступать) за Узбекистан, Пименов — за Сербию», — цитирует Свирина РИА «Новости Спорт».

Ранее сообщалось о желании Пименова и Пракатень выступать за сборные Сербии и Узбекистана соответственно.