Более тысячи гребцов примут участие в Большой московской регате в Крылатском

Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин сообщил, что более тысячи спортсменов выступающих в академической гребле, примут участие в Большой московской регате.

«В эти дни в столице России проходит 63-я по счету Большая московская регата, это традиционное международное соревнование, имеющее большую историю. В регате примут участие более 1 000 человек, которые будут выступать в нескольких возрастных категориях. Это студенческая гребля, это ветераны, это действующие спортсмены, это любители. Вместе с россиянами в соревнованиях принимают участие спортсмены из семи стран», — цитирует Свирина ТАСС.

Игры стран БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня.