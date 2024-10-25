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Сегодня, 11:15

Пракатень рассказала, каково менять гражданство второй раз

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Серебряный призер Олимпиады по академической гребле Анна Пракатень в интервью «СЭ» рассказала, что вторая смена гражданства получилась более простой. В апреле 2023 года стало известно, что Пракатень уходит из сборной России в команду Узбекистана. До 2016-го спортсменка выступала за белорусскую сборную.

— Сложнее ли во второй раз менять гражданство?

— Скорее всего, я к этому отнеслась более осознанно, чем в прошлый раз. Понимала, что это даст какой-то шанс еще выступать. В целом Азия — это интересно. Другая страна, другой менталитет. Но когда я получала российское гражданство, то всем занималась сама с тренером. Поэтому всю волокиту ощутила на себе. Нам никто не помогал. На это было потрачено много сил, времени и энергии. А сейчас мне во всем помогли. Не было уже таких затрат с моей стороны, как было во время перехода в Россию, — сказала Пракатень «СЭ».

Полностью интервью Анны Пракатень читайте на сайте «СЭ»

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