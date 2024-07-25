Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Академическая. Новости
Новости
Олимпиада
Главная
Гребля
Академическая гребля

Сегодня, 21:35

Федоровцев — о попытках оспорить дисквалификацию: «На своем примере убедился, что там уже ничего не докажешь»

Федоровцев рассказал, почему не вернулся в спорт после отбытой дисквалификации
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Telegram Дзен

Олимпийский чемпион по академической гребле Сергей Федоровцев рассказал «СЭ», почему не вернулся в спорт после отбытой дисквалификации. В 2016-м спортсмен был отстранен от соревнований за нарушение антидопинговых правил — в его пробе обнаружили запрещенный триметазидин.

— После отбытой дисквалификации вы думали, чтобы вернуться в спорт. Почему в итоге этого не сделали?

— Да, мысль такая была. Я чувствовал в себе силы, чтобы быть в составе национальной сборной, но не было уверенности, что можно что-то показать на мировом уровне. Возвращаться, чтобы просто побыть в составе сборной, съездить на соревнования... Наверное, этого было недостаточно. Если возвращаться, то конкурентоспособным на международной арене. Но этих сил в себе уже не чувствовал.

— Сейчас эти мысли отпустили?

— Да, конечно. 44 года. У меня была своя Олимпиада. К тому же за все эти судебные процессы, которые тянулись годами, я тоже очень сильно подустал. Пытался доказать свою невиновность. Этот процесс тоже занимал очень много психологических усилий.

— Не обидно, что доказать невиновность так и не удалось?

— Обидно. Но понимаю, что это система. Я на своем примере убедился, что там уже ничего не докажешь. Даже со своими аргументами. Мне казалось, что я доказал невиновность. Поэтому, с одной стороны, разочарован, с другой — не жалею, что судился и сделал все возможное, — сказал Федоровцев «СЭ».

Сергей Федоровцев (справа) с&nbsp;женой Екатериной (слева) и&nbsp;дочерью Марией (в&nbsp;центре). «Ситуации в мире бывают разные, но такая мера — перебор». Олимпийский чемпион — о недопуске россиян на Игры-2024

Сборная России по гребле
Сергей Федоровцев
1
0
Читайте также
Снуп Догг выбран факелоносцем Олимпиады в Париже
На Олимпиаде в Париже не хватает продуктов питания
Путин поручил подготовить план строительства национального центра «Россия»
Защитник ЦСКА Илья Агапов: «Приход Николича воспринял позитивно, у меня будет шанс»
Мурашко рассказал о данных ему умными гаджетами советах сбросить лишний вес
В Москве водитель такси выстрелил пассажиру в голову из травматического пистолета
Популярное видео
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

МОК одобрил переход гребчихи Пракатень в сборную Узбекистана