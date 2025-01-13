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Сегодня, 18:54

Ушел из жизни заслуженный тренер СССР Вилков

Камила Абдурахманова
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Заслуженный тренер СССР и наставник сборной СССР по академической гребле Юрий Вилков умер на 87-м году жизни, сообщает пресс-служба Федерации гребного спорта России.

В 1980 году Вилков возглавлял сборную СССР по академической гребле на Олимпийских играх в Москве. Он также являлся тренером Ларисы Поповой, которая в парной двойке завоевала золотую медаль на этих Играх.

На Олимпиаде в Москве советские гребцы выиграли одну золотую, девять серебряных и две бронзовые медали. За свои достижения Вилкову было присвоено звание заслуженного тренера СССР.

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