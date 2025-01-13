Украинская чемпионка сбежала в Россию, спасаясь от мобилизации: ее насильно призвали в нацгвардию

История Ларисы Жалинской.

Украинская спортсменка Жалинская, мастер спорта международного класса по академической гребле, совершила побег с Украины в Россию, спасаясь от принудительной службы в национальной гвардии. Об этом уроженка Запорожской области рассказала на видео в своем Telegram-канале, а позже дала интервью RT, где поделилась подробностями и планами на будущее.

Принудительная служба и решение о побеге

По словам Ларисы, после начала специальной военной операции она была насильно мобилизована в национальную гвардию Украины. Не желая участвовать в боевых действиях, спортсменка решила покинуть страну. Однако сделать это оказалось трудно из-за строгого контроля и коррупции среди военных чиновников.

«Задача была — банально скопить деньги на побег с Украины, а это сделать непросто, поскольку в части, где я находилась, практикуется взяточничество, — сказала Жалинская. — Примерно половину суммы, что мне зачислялась, приходилось отдавать офицерам».

«Когда спортсменов агитируют за вступление в ряды вооруженных формирований, никто не считается с их личным мнением, — отметила спортсменка в своем Telegram-канале. — Ставятся очень жесткие условия: или ты бросаешь спорт, становишься персоной нон грата, или подписываешь контракт. Атлеты уже давно стали на Украине инструментами в руках политиков, в данном случае режима Зеленского. Спортсмены на Украине не свободные люди».

План и реализация

Жалинская разработала сложный план побега. Она оформила отпуск в Чехию, но вместо этого отправилась в Польшу, используя второй заграничный паспорт. Затем через Белоруссию добралась до Москвы, где ей помогли друзья из РФ.

«Чтобы осуществить переезд в Россию и побег с Украины, потребовалось долгое время не вызывать подозрений в воинской части. Мне на руку сыграло то, что с весны 2024 года женщинам-военнослужащим стали предоставляться отпуска с правом выезда за границу, в частности, по туристическим путевкам. Поэтому я приобрела путевку в Чехию и указала в рапорте на отпуск, что буду проводить его в этой стране.

Еще я оформила второй загранпаспорт, не известив об этом часть. Именно по нему я впоследствии пересекла границу. При помощи друзей из России я нашла перевозчиков, которые вывозят людей из Львова в Польшу, потом через специальный чат нашла перевозчиков через польско-белорусскую границу, а при помощи друзей из России был куплен билет на самолет Минск — Москва», — пояснила спортсменка.

Жалинская также предположила, что могло бы произойти, останься она на Украине: «Меня долго продержали в тылу, потому что я приносила части огромное количество медалей — по десять в год, при этом выполняла огромный объем работ в столовой: одна заступала в наряд на чистку овощей и рыбы, мытье полов и туалетов. Пища готовится на 300 с лишним человек — можно представить объемы. Но даже мне сказали, что после возвращения из отпуска я должна буду направиться на запад Украины в одну из учебных частей для прохождения курса боевой подготовки. Что будет дальше, мне прямо не сообщали, но, имея голову на плечах, я понимаю: из этой учебки, которая фактически является боевым слаживанием, в столовую уже точно никто не возвращается».

Лариса Жалинская. Фото Скриншот видео

Возвращение в РФ и спортивная карьера

Лариса считает свой переезд в Россию возвращением на историческую родину, так как она родом из Запорожской области. В нашей стране она планирует продолжить спортивную карьеру и уже представляет на соревнованиях Херсонскую область — в частности, в 2024 году она заняла второе место на Кубке России по гребле в помещениях в Липецке.

«Сегодня мои действия многие квалифицируют как побег, но я бы назвала это возвращением на родину. Я являюсь русской по национальности, мой родной город — Приморск Запорожской области России. Всегда была русскоязычной, закончила русскую школу имени Александра Пушкина в Запорожье, где впоследствии памятник поэту снесли», — отметила девушка.

Многократная чемпионка

Жалинская — мастер спорта международного класса по академической гребле, с 2011 по 2024 год — спортсменка национальной команды Украины. Многократная чемпионка этой страны и трехкратная обладательница Кубка. В 2021 году заняла третье место на чемпионате мира по гребле-индор (соревнования на гребных тренажерах).

Участница чемпионата мира 2018 года в Пловдиве, а также чемпионатов Европы 2012 и 2017 годов.

В своем Telegram-канале Лариса написала: «Я отказываюсь служить в украинской армии и выступаю против коррупции в спорте. Украинские власти используют спорт в [конфликте] между Украиной и Россией. Я хочу рассказать европейской общественности правду!»