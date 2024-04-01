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1 апреля: что за праздник и почему день шуток и смеха

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
В понедельник, 1 апреля, во многих странах мира отмечают день смеха.
Фото архив «СЭ»
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В понедельник, 1 апреля, во многих странах мира отмечают день смеха. Это неофициальный праздник юмора, во время которого принято по-доброму шутить над знакомыми. Единой версии относительно происхождения дня смеха нет.

Одна из теорий приурочена к периоду празднования дня весеннего равноденствия и начала года. Главной «шуткой» в это время вполне могли быть весенние капризы природы, поэтому люди задабривали ее бурными гуляньями.

Другая версия связана с Древним Римом: там в середине февраля отмечали праздник, который связывали с неким божеством, даймоном, покровительствующим Смеху. В исландских сагах говорится, что обычай обманывать 1 апреля ввели боги в память о дочери великана Тиасса Скадее.

Также День смеха связывают с переходом на григорианский календарь. В Средние века Новый год отмечался в конце марта, и празднества длились вплоть до 1 апреля. Даже после переноса начала года на 1 января люди продолжали праздновать 1 апреля. Тех, кто в этот день по-прежнему веселился и преподносил друг другу подарки, стали называть апрельскими дураками (April's Fools).

В России День смеха закрепился благодаря Петру I, который любил все делать на европейский манер. Люди наряжались в костюмы шутов и животных, веселились, разыгрывали друг друга, город превращался в один большой балаган.

Сейчас в этот день принято шутить над близкими, делать розыгрыши, отправлять юмористические открытки и сообщения. Некоторые даже устраивают вечеринки в узком кругу.

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