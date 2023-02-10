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Сегодня, 09:48

19-летняя велосипедистка погибла под колесами грузовика в Испании

Иван Шитик
Корреспондент
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19-летняя велосипедистка из Вальядолида Эстела Домингес скончалась 9 февраля, после того как ее сбил грузовик во время тренировки, сообщает Marca.

Трагический инцидент произошел на выезде из промзоны Вилларес в Саламанке, что подтвердили в службе экстренной помощи.

Авария произошла около 18.32 по местному времени, после чего в службу скорой помощи поступило сообщение о пострадавшей. На место аварии выехала мобильная реанимация, но медики смогли лишь констатировать смерть юной спортсменки. Как сообщает El Norte de Castilla со ссылкой на официальные источники, по одной из версий, водитель грузовика мог не увидеть велогонщицу из-за солнечного блика.

В этом году Домингес принимала участие в чемпионате мира по велокроссу. Она была дочерью бывшего испанского велогонщика Хуана Карлоса Домингеса, выступавшего в 1990-х.

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