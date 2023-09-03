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3 сентября: тот самый день песни Шуфутинского о календаре

Михаил Шуфутинский отмечает 30-летие песни про 3 сентября
Михаил Шуфутинский.
Фото Global Look Press
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День, который выделяется среди других в сентябре из-за песни со случайно выбранной датой.

Известный исполнитель Михаил Шуфутинский впервые исполнил песню «Третье сентября», ставшую символом первых дней осени, 30 лет назад — в 1993 году. В 1994-м она вошла в сольный альбом «Гуляй, душа». Новый и невероятный виток популярности композиции произошел намного позже: трек стал мемом и причиной множества шуток в 2010-е.

По распространенной версии, все началось в 2011 году: один из пользователей социальных сетей выложил фотографию известного американского хип-хоп-исполнителя Рика Росса, сопроводив публикацию строками из «Третье сентября». Многие отметили внешнее сходство Рика Росса и Михаила Шуфутинского (стрижка под ноль, борода, черты лица и комплекция). Картинка быстро разлетелась по интернету и породила другие версии.

Многие звезды стали перепевать трек о перевернутом календаре, с середины 2010-х появилось немало версий. Осенью 2022 года на платформе YouTube вышло видео песни в исполнении Егора Крида и самого Шуфутинского, за год оно собрало 23 миллиона просмотров.

В интернете популярны фразы и строки из грустной песни о расставании: я календарь переверну — и снова 3 сентября, желтый лист, костры рябин, ведь было все у нас всерьез 2 сентября.

Автор песни «Третье сентября» — певец и композитор Игорь Николаев. По его словам, выбранная дата ничего не значит: «Просто строчка идеально легла на мелодию моего друга Игоря Крутого, а потом обросла сюжетом, драмой». Эту же версию подтверждает самый популярный исполнитель песни-мема Шуфутинский. При этом в жизни шансонье 3 сентября произошло важное событие: именно в этот день через три года после выхода песни на свет появился его первый внук.

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