3 сентября: тот самый день песни Шуфутинского о календаре

День, который выделяется среди других в сентябре из-за песни со случайно выбранной датой.

Известный исполнитель Михаил Шуфутинский впервые исполнил песню «Третье сентября», ставшую символом первых дней осени, 30 лет назад — в 1993 году. В 1994-м она вошла в сольный альбом «Гуляй, душа». Новый и невероятный виток популярности композиции произошел намного позже: трек стал мемом и причиной множества шуток в 2010-е.

По распространенной версии, все началось в 2011 году: один из пользователей социальных сетей выложил фотографию известного американского хип-хоп-исполнителя Рика Росса, сопроводив публикацию строками из «Третье сентября». Многие отметили внешнее сходство Рика Росса и Михаила Шуфутинского (стрижка под ноль, борода, черты лица и комплекция). Картинка быстро разлетелась по интернету и породила другие версии.

Многие звезды стали перепевать трек о перевернутом календаре, с середины 2010-х появилось немало версий. Осенью 2022 года на платформе YouTube вышло видео песни в исполнении Егора Крида и самого Шуфутинского, за год оно собрало 23 миллиона просмотров.

В интернете популярны фразы и строки из грустной песни о расставании: я календарь переверну — и снова 3 сентября, желтый лист, костры рябин, ведь было все у нас всерьез 2 сентября.