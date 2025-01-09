Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

Сегодня, 22:17

5-кратный олимпийский чемпион по плаванию Холл лишился медалей из-за пожара в Лос-Анджелесе

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Пятикратный олимпийский чемпион, пловец Гэри Холл лишился всех медалей в результате крупного пожара в Лос-Анджелесе, сообщил отец спортсмена.

Холл-младший арендовал дом, который сгорел в результате стихийного бедствия. Отмечается, что пловец успел забрать только свою собаку, картины и медикаменты.

Холл становился олимпийским чемпионом Атланты-1996 (две золотые медали), Сиднея-2000 (два золота) и Афин-2004 (одно золото). Также на его счету три серебряные медали Олимпийских игр и две бронзы.

Лесной пожар в Лос-Анджелесе продолжается с 7 января. На данный момент известно о пятерых погибших, сгорело более двух тысяч строений. Около 100 тысяч человек эвакуированы. В Лос-Анджелесе введен режим чрезвычайной ситуации.

Читайте также
Число отравившихся клиентов пекарни в Перми составило не менее 80 человек
Московский ресторатор Кирилл Гусев скончался в возрасте 53 лет
Овечкин и Костомаров стали спортсменами 2024 года по опросу ВЦИОМ
Мужчина на борту самолета Нижнекамск – Москва заявил о двух взрывных устройствах
СКА растоптан «Спартаком», так больно Ротенбергу еще не делали, сотая победа Профессора. Что произошло в КХЛ 8 января
Названы главные спортивные события новогодних праздников
Сегодня
Вчера
Неделя