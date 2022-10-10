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Аделина Сотникова рассказала, почему не участвует в проекте «Ледниковый период»

Виктория Кравченко

Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании Аделина Сотникова рассказала, почему в этом сезоне не будет участвовать в шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

«Меня не приглашали на сезон-2022. Я бы и не согласилась. У меня другой проект, более важный для меня. Я всем участникам желаю удачи на проекте», — написала Сотникова в соцсетях.

25-летняя Аделина Сотникова является победительницей Олимпийских игр 2014 года в женском одиночном разряде.

Также на счету россиянки серебряные медали чемпионатов Европы 2013 и 2014 годов.

Аделина Сотникова
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