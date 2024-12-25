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Сегодня, 17:07

Адиев выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Актау

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший тренер сборной Казахстана и «Ахмата» Магомед Адиев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о крушении самолета в Актау.

«Я выражаю свои соболезнования родным и близким тех людей, которые были в том самолете. Желаю скорейшего выздоровления тем, кто сейчас находится в больнице. Пусть всевышний им поможет. Это большая трагедия для наших братских республик. У Казахстана, Чечни, Азербайджана давние связи. Хотелось бы, чтобы в такой трагический было больше единения», — сказал Адиев «СЭ».

Авиакатастрофа произошла утром 25 декабря, когда пассажирский самолет Azerbaijan Airlines выполнял рейс по маршруту Баку — Грозный.

По данным казахстанского МЧС, на борту самолета находились 69 человек, включая пять членов экипажа, выжили около 30 человек.

Магомед Адиев
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