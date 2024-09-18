Адвокат Бушманов рассказал, кто из российских спортсменов может попасть в реестр военнообязанных

Адвокат Игорь Бушманов рассказал «СЭ» о том, могут ли российские спортсмены оказаться в реестре электронных повесток для военнообязанных.

«В соответствии с действующим законодательством профессиональные спортсмены, имеющие звание «мастер спорта России» или «мастер спорта международного класса», имеют право на отсрочку от призыва. Однако отсрочка предоставляется только в том случае, если спортсмен входит в состав сборной команды России по соответствующему виду спорта», — сказал Бушманов «СЭ».

Также Бушманов объяснил, что означает попадание в реестр электронных повесток.

«Важно понимать, что сам по себе сайт с реестром не означает автоматического получения повестки. Это всего лишь электронный канал для направления повесток, который дополняет традиционные способы: личное вручение, отправка по почте. Получение повестки через сайт — это только первый шаг. Сама по себе повестка не является основанием для мобилизации. Она лишь уведомляет гражданина о необходимости явиться в военкомат для уточнения данных или решения вопроса о призыве. Однако стоит помнить, что в экстренных ситуациях, связанных с объявлением мобилизации, законодательство может претерпевать изменения и отсрочка может быть отменена», — добавил Бушманов.

Начиная с 17 сентября 2024 года в России в тестовом режиме работает сайт реестра электронных повесток для военнообязанных. В настоящее время сервис тестируется в Рязанской области, Сахалинской области и Республике Марий Эл.

Александр Абустин