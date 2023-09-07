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Сегодня, 20:24

Адвокат дал совет родственникам пострадавших в ДТП велосипедисток

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Адвокат по уголовным делам Максим Калинов заявил, что родственники пострадавших в ДТП со смертельным исходом в Ленинградской области велосипедисток имеют право на возмещение материального и морального вреда.

«У родственников потерпевших есть полное право возместить моральный и материальный ущерб, связанный с гибелью близких. В рамках уголовного дела они могут подать гражданский иск следователю и одновременно с уголовным делом будет рассмотрен их иск в суд. Если водитель будет признан виновным в совершении ДТП и ему будет назначено наказание, допустим четыре года лишения свободы, и вместе с этим будут удовлетворены иски. Сумма исков зависит от родственников, от их оценки морального и материального вреда. Она может включать в себя организацию похорон, покупки лекарств пострадавшим, и так далее», — приводит слова Калинова «Газета.Ru».

7 сентября фура по неустановленной причине наехала на группу детей-велосипедистов в Ленинградской области. В аварии погибло двое детей, еще шестеро пострадали.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/09/07/21240710.shtml
Велоспорт
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В Федерации велоспорта заявили, что тренер не имел права выводить на трассу группу детей, которые попали в ДТП