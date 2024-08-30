Адвокат рассказал, что грозит экс-депутату Хадарцеву за постройку коттеджа вместо академии борьбы

Адвокат Игорь Бушманов объяснил «СЭ», что может грозить экс-депутату Госдумы Махарбеку Хадарцеву за постройку коттеджа на территории, выделенной под академию борьбы.

«Вероятно, Хадарцев, возводил объекты без разрешения на строительство, превысил заявленную площадь объекта, а также, возможно, нарушил назначение земельного участка. За это могут быть претензии со стороны компетентных органов в незаконном использовании земельного участка, нарушении градостроительных норм и даже инициирование уголовного преследования за мошенничество.

Выкуп земельного участка в 2017 году был произведен без соблюдения процедуры торгов, что является грубым нарушением законодательства. В 2015 году был заключен новый договор аренды на три года. Однако уже в 2017 году участок был выкуплен. Такие сделки могут быть признаны судами недействительными и повлечь за собой реституцию, то есть возврат в государственный фонд с взысканием ущерба.

То, что власти Владикавказа утверждают, что на участке было построено имущество, характер и назначение которого не зафиксированы в документах может свидетельствовать о том, что земельный участок использовался не по назначению, а за подобное грозит штраф, а также принудительный снос незаконно возведенных строений», — сказал Бушманов «СЭ».

Адвокат также оценил возможные последствия для Хадарцева.

«В совокупности все действия Хадарцева могут квалифицироваться как мошеннические: он получил земельный участок под видом строительства спортивно-оздоровительного комплекса, но фактически, путем злоупотребления доверием властей, оформил в свою собственность и возвел там жилой дом.

Если будет доказано, что были соучастники, которые использовали для содействия свое служебное положение для получения незаконной выгоды, возможно и их привлечение к уголовной ответственности, как и других лиц, причастных к незаконным действиям. В любом случае Хадарцеву следует скорее обратиться квалифицированным адвокатам, чтобы оценить указанные риски и минимизировать возможные последствия», — добавил Бушманов.

Ранее издание «Сапа» сообщило, что многократный чемпион мира по борьбе и бывший глава Владикавказа Махарбек Хадарцев построил себе огромный коттедж на территории, выделенной под академию борьбы.

Денис Сафронов